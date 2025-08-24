Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng Gemini được Google tặng miễn phí công cụ cao cấp

Kiến Văn
Kiến Văn
24/08/2025 13:57 GMT+7

Google vừa thông báo sẽ tặng người dùng ứng dụng Gemini cơ hội trải nghiệm miễn phí công cụ video AI mới nhất mang tên Veo 3 vào cuối tuần này.

Veo 3 là công cụ video AI (trí tuệ nhân tạo) cho phép người dùng tạo ra video ngắn 8 giây kèm âm thanh chỉ bằng một lời nhắc văn bản. Tính năng này thường chỉ dành cho người dùng trả phí, tuy nhiên Google đang cho phép người dùng Gemini thử nghiệm tính năng này miễn phí trong cuối tuần này.

Ưu đãi mới cho phép người dùng Gemini tạo tối đa ba video miễn phí bằng phiên bản nhanh hơn của Veo 3, được gọi là Veo 3 Fast. Phiên bản này có tốc độ nhanh gấp đôi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng video đạt 720p. Người đứng đầu dự án Gemini Josh Woodward cho biết Google đã tăng cường sức mạnh tính toán để chuẩn bị cho số lượng người dùng lớn trong thời gian thử nghiệm.

Cách dùng thử Veo 3 miễn phí với ứng dụng Gemini

Để tham gia dùng thử, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Gemini và tìm thông báo về tính năng tạo video. Nếu không thấy, hãy nhấn vào menu ba chấm trên thanh nhắc nhở và chọn nút "Video: Tạo bằng Veo".

Người dùng Gemini được Google tặng công cụ cao cấp miễn phí - Ảnh 1.
Người dùng Gemini được Google tặng công cụ cao cấp miễn phí - Ảnh 2.

Hãy tranh thủ trải nghiệm thử Veo 3 miễn phí

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi cần tạo video, người dùng chỉ cần mô tả cảnh mà họ muốn, có thể thêm chi tiết như phong cách hình ảnh, nhạc nền, hiệu ứng âm thanh hoặc lời thoại. Video sẽ được tạo trong vài phút, và khi hoàn tất, người dùng có thể tải xuống hoặc chia sẻ liên kết. Lưu ý rằng video sẽ có hình mờ "Veo" nhỏ ở góc dưới bên phải.

Veo 3 được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 5, với giới hạn chỉ dành cho người dùng Gemini Advanced. Người dùng Pro có thể tạo ba video Veo 3 Fast mỗi ngày, trong khi người dùng Ultra có quyền truy cập đầy đủ, bao gồm cả tính năng chuyển ảnh thành video.

Tin liên quan

Gemini sắp cập bến iPhone theo con đường 'chính ngạch'

Gemini sắp cập bến iPhone theo con đường 'chính ngạch'

Apple được cho là đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu với Google nhằm cải tiến Siri thông qua nền tảng Gemini.

Khám phá thêm chủ đề

Gemini Veo 3 Google ứng dụng di động trí tuệ nhân tạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận