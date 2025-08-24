Người dùng Gemini được Google tặng miễn phí công cụ cao cấp

Veo 3 là công cụ video AI (trí tuệ nhân tạo) cho phép người dùng tạo ra video ngắn 8 giây kèm âm thanh chỉ bằng một lời nhắc văn bản. Tính năng này thường chỉ dành cho người dùng trả phí, tuy nhiên Google đang cho phép người dùng Gemini thử nghiệm tính năng này miễn phí trong cuối tuần này.

Ưu đãi mới cho phép người dùng Gemini tạo tối đa ba video miễn phí bằng phiên bản nhanh hơn của Veo 3, được gọi là Veo 3 Fast. Phiên bản này có tốc độ nhanh gấp đôi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng video đạt 720p. Người đứng đầu dự án Gemini Josh Woodward cho biết Google đã tăng cường sức mạnh tính toán để chuẩn bị cho số lượng người dùng lớn trong thời gian thử nghiệm.

Cách dùng thử Veo 3 miễn phí với ứng dụng Gemini

Để tham gia dùng thử, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Gemini và tìm thông báo về tính năng tạo video. Nếu không thấy, hãy nhấn vào menu ba chấm trên thanh nhắc nhở và chọn nút "Video: Tạo bằng Veo".

Hãy tranh thủ trải nghiệm thử Veo 3 miễn phí ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi cần tạo video, người dùng chỉ cần mô tả cảnh mà họ muốn, có thể thêm chi tiết như phong cách hình ảnh, nhạc nền, hiệu ứng âm thanh hoặc lời thoại. Video sẽ được tạo trong vài phút, và khi hoàn tất, người dùng có thể tải xuống hoặc chia sẻ liên kết. Lưu ý rằng video sẽ có hình mờ "Veo" nhỏ ở góc dưới bên phải.

Veo 3 được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 5, với giới hạn chỉ dành cho người dùng Gemini Advanced. Người dùng Pro có thể tạo ba video Veo 3 Fast mỗi ngày, trong khi người dùng Ultra có quyền truy cập đầy đủ, bao gồm cả tính năng chuyển ảnh thành video.