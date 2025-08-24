Gemini sắp cập bến iPhone theo con đường 'chính ngạch'

Theo Android Authority, Apple đã liên hệ với Google để phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tùy chỉnh dựa trên Gemini để làm nền tảng cho Siri, với thời gian ra mắt dự kiến vào năm sau. Điều này diễn ra trong bối cảnh Apple nhận thấy sự tụt hậu trong lĩnh vực AI so với các đối thủ cạnh tranh.

Gemini có thể sẽ hoạt động trên iPhone qua Siri thay vì dưới dạng ứng dụng riêng ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Các nguồn tin cho biết, Google đã bắt đầu đào tạo một mô hình tùy chỉnh có thể hoạt động trên máy chủ của Apple. Mặc dù là các đối thủ cạnh tranh, Apple và Google đã có một lịch sử hợp tác lâu dài, đặc biệt trong lĩnh vực tìm kiếm. Google cũng đã công khai kế hoạch tích hợp các dịch vụ AI của mình vào iPhone.

Apple vẫn chưa trao hẳn niềm tin cho Gemini

Tuy nhiên, Bloomberg cho biết các cuộc đàm phán hiện tại chỉ mang tính thăm dò và chưa có thỏa thuận thương mại chính thức nào được ký kết. Trước đó, Apple được cho là đã xem xét hợp tác với Anthropic và OpenAI để cải tiến Siri. Các cuộc đàm phán với Google không làm ảnh hưởng đến khả năng hợp tác giữa Apple với các bên khác, bên cạnh đó, Apple cũng không loại trừ khả năng phát triển các mô hình AI riêng.

Giới thiệu tính năng mới trên Gemini Live

Cũng theo báo cáo, Apple đang tổ chức một cuộc cạnh tranh nội bộ để phát triển 2 phiên bản Siri. Trong đó, một phiên bản có tên mã Linwood sẽ được hỗ trợ bởi các mô hình AI nội bộ, trong khi phiên bản còn lại có tên mã Glenwood dựa trên các mô hình của bên thứ ba. Apple đang tìm cách xác định phương pháp nào hiệu quả nhất.

Nếu hợp tác với Google, mô hình AI mới sẽ chạy trên các máy chủ đám mây riêng của Apple, có nghĩa Siri cải tiến sẽ không thể hoạt động trên thiết bị nếu dựa vào mô hình bên ngoài. Thông tin này được đưa ra sau khi một báo cáo gần đây cho biết Siri sẽ được đại tu nhằm cho phép trợ lý ảo này kiểm soát nhiều ứng dụng của bên thứ ba và thực hiện các hành động cụ thể trong các ứng dụng đó.