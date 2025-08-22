Rộ tin Meta và Google ký thỏa thuận dịch vụ đám mây 10 tỉ USD

Hãng AFP ngày 22.8 dẫn nguồn thạo tin cho biết, theo thỏa thuận, Meta sẽ sử dụng các dịch vụ từ trung tâm dữ liệu đám mây Google Cloud, bao gồm lưu trữ và hệ thống mạng, qua đó hỗ trợ hạ tầng để Meta phát triển các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Nguồn tin cho biết thỏa thuận có thời hạn 6 năm và giá trị hơn 10 tỉ USD. Google và Meta chưa bình luận về thông tin đạt thỏa thuận hợp đồng nói trên.

Meta và Google được cho là đã "bắt tay" với hợp đồng sử dụng dịch vụ đám mây hơn 10 tỉ USD ẢNH: REUTERS

Hồi tháng 7, Tổng giám đốc (CEO) Meta Mark Zuckerberg cho biết công ty sẽ chi hàng trăm tỉ USD để xây dựng một số trung tâm dữ liệu AI lớn. Meta được cho là đang tìm kiếm các đối tác bên ngoài chuyên cung cấp hạ tầng lưu trữ dữ liệu để Meta phát triển AI.

Các chuyên gia nhận định Google cũng đang muốn giành được những hợp đồng lớn về điện toán đám mây, nhằm cạnh tranh với các đối thủ công nghệ cũng phát triển hạ tầng đám mây như Amazon và Microsoft.

Vào tháng 7, OpenAI tại Mỹ cho biết sẽ sử dụng dịch vụ đám mây của Google để hỗ trợ AI ChatGPT. Trước đó, OpenAI phụ thuộc phần lớn vào hạ tầng đám mây của Microsoft.

Alphabet, công ty mẹ của Google, hồi tháng 7 cho biết dịch vụ đám mây Google Cloud đã tạo ra 2,8 tỉ USD thu nhập hoạt động trong số 13,6 tỉ USD doanh thu của Google Cloud trong quý 2/2025, theo CNBC.

Meta lâu nay đã sử dụng dịch vụ đám mây Amazon Web Services và Microsoft Azure. Việc hợp tác với Google giúp Meta đa dạng hóa hạ tầng đám mây, tăng sức mạnh xử lý cho các ứng dụng AI và giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp. Khi các công ty càng phát triển hệ thống AI, nhu cầu về sức mạnh xử lý và lưu trữ dữ liệu cũng ngày càng tăng.

