Công nghệ Tin tức công nghệ

Tính năng mới khiến người dùng trò chuyện với Gemini nhiều hơn

Kiến Văn
Kiến Văn
23/08/2025 08:08 GMT+7

Google vừa công bố một loạt tính năng mới cho Gemini Live, trợ lý AI cho phép người dùng trò chuyện thời gian thực.

Trong tuần tới, Gemini Live sẽ được triển khai tính năng làm nổi bật trực tiếp các mục trên màn hình khi người dùng chia sẻ camera. Điều này giúp trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) của Google có thể dễ dàng chỉ ra một mục cụ thể. Chẳng hạn, nếu người dùng đang tìm kiếm công cụ cho một dự án, chỉ cần hướng camera điện thoại vào danh sách các công cụ, Gemini Live sẽ làm nổi bật công cụ mà người dùng cần.

Tính năng mới khiến người dùng trò chuyện Gemini nhiều hơn - Ảnh 1.

Gemini Live sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với người dùng

ẢNH: GOOGLE

Tính năng này sẽ có mặt trên các thiết bị Pixel 10 mới ra mắt vào ngày 28.8. Nhưng không chỉ giới hạn ở các thiết bị Pixel mới, Google dự kiến sẽ sớm triển khai các hướng dẫn trực quan này đến nhiều thiết bị Android cũng như iOS hơn trong tương lai không xa.

Gemini Live thêm nhiều khả năng hơn nữa

Ngoài ra, Google đang phát triển các tích hợp mới cho phép Gemini Live tương tác với nhiều ứng dụng hơn, bao gồm Tin nhắn, Điện thoại và Đồng hồ. Ví dụ, khi đang trò chuyện với Gemini về chỉ đường nhưng nhận ra mình sẽ đến muộn, người dùng có thể ngắt lời chatbot bằng câu lệnh dạng như: "Tuyến đường này có vẻ ổn. Giờ hãy gửi tin nhắn cho Thanh rằng tôi sẽ đến muộn khoảng 10 phút", Google sẽ tự động soạn thảo tin nhắn cho người dùng.

Giới thiệu tính năng mới trên Gemini Live

Cuối cùng, Google cũng giới thiệu một mô hình âm thanh cập nhật cho Gemini Live với hứa hẹn sẽ "cải thiện đáng kể" cách chatbot sử dụng các yếu tố ngôn ngữ của con người như ngữ điệu, nhịp điệu và cao độ. Sắp tới, Gemini dự kiến được điều chỉnh giọng điệu dựa trên nội dung cuộc trò chuyện, chẳng hạn như sử dụng giọng nói bình tĩnh hơn khi thảo luận về các chủ đề căng thẳng.

Thú vị hơn, người dùng cũng có thể thay đổi tốc độ nói của Gemini giống như cách điều chỉnh phong cách giọng nói của ChatGPT hiện tại. Nếu người dùng yêu cầu Gemini kể lại một câu chuyện một cách kịch tính từ góc nhìn của một nhân vật, chatbot của Google sẽ sử dụng giọng điệu để tạo nên một "câu chuyện phong phú, hấp dẫn".

Google chatbot AI trí tuệ nhân tạo tính năng mới Gemini Live
