Google đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho người dùng Gmail

Theo thông tin từ Google, hơn một phần ba (37%) số lượt truy cập trái phép vào Gmail hiện nay liên quan đến việc đánh cắp mật khẩu, với phần mềm độc hại là hình thức phổ biến nhất.

Google khuyến cáo người dùng nên sử dụng nút "Đăng nhập bằng Google" khi có thể ẢNH: AFP

Mặc dù Google đã liên tục khuyến nghị người dùng tăng cường bảo mật thông qua việc sử dụng khóa truy cập (passkey), nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng mật khẩu truyền thống, vốn thường dễ đoán. Khóa truy cập cho phép người dùng truy cập tài khoản bằng dữ liệu sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt (Face ID) hoặc dấu vân tay, từ đó giúp tăng cường bảo mật.

Bên cạnh đó, Google cũng khuyến cáo người dùng nên sử dụng nút "Đăng nhập bằng Google" khi có thể và tránh các cửa sổ bật lên hoặc liên kết đăng nhập bên ngoài - những hành vi thường gặp trong các nỗ lực lừa đảo.

Điểm yếu bảo mật phổ biến được Google vạch ra

Theo Google, những mật khẩu ngắn, đơn giản và được sử dụng lại nhiều lần vẫn là điểm yếu lớn nhất trong bảo mật số hiện nay. Ngay cả mật khẩu dài với ký tự đặc biệt cũng có thể trở nên vô dụng nếu được sử dụng lại trên nhiều nền tảng, vì chỉ cần một nền tảng bị tấn công cơ sở dữ liệu là đủ để kẻ gian xâm phạm tất cả các tài khoản liên kết.

Người dùng cũng nên luôn kích hoạt xác thực hai yếu tố để bảo vệ tài khoản của mình. Hằng năm, NordPass công bố danh sách 200 mật khẩu phổ biến và kém an toàn nhất, trong đó có những mật khẩu nguy hiểm như "123456", "password" và "qwerty". Dữ liệu này được thu thập từ các cơ sở dữ liệu bị tấn công hoặc bị phần mềm độc hại tấn công, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân trong thời đại số.