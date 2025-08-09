Google bị nhóm ransomware tấn công dữ liệu nghiêm trọng

Theo GTIG, nhóm tội phạm đứng đằng sau vụ xâm phạm này là ShinyHunters, một nhóm ransomware nổi tiếng với các phương thức tấn công tinh vi. Tuy nhiên, Google lưu ý rằng dữ liệu bị đánh cắp là "thông tin kinh doanh cơ bản và phần lớn được công khai, chẳng hạn như tên doanh nghiệp và thông tin liên hệ".

Google trấn an rằng phần lớn dữ liệu bị rò rỉ là "công khai" ẢNH: REUTERS

ShinyHunters thường sử dụng email và cuộc gọi điện thoại để tống tiền nạn nhân, thường trong vòng 3 ngày sau khi xâm nhập vào các tệp mục tiêu. Hồi tháng 6, Google đã theo dõi hoạt động của ShinyHunters khi nhóm này tấn công các công ty đa quốc gia để đánh cắp dữ liệu từ nền tảng Salesforce, một dịch vụ đám mây giúp các công ty quản lý mối quan hệ với khách hàng (CRM).

Google cũng là nạn nhân của ShinyHunters

GTIG cho biết các cuộc tấn công của ShinyHunters chủ yếu nhắm vào nhân viên nói tiếng Anh của các khách hàng sử dụng Salesforce. Kẻ tấn công đã lừa đảo nạn nhân kết nối với một phiên bản đã sửa đổi của ứng dụng Data Loader từ Salesforce, một công cụ quan trọng cho việc quản lý dữ liệu. Chúng đã giả danh là nhân viên hỗ trợ CNTT và yêu cầu nạn nhân nhập mã kết nối 8 chữ số để thiết lập kết nối.

Đáng chú ý, Google cũng đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công này vào tháng 6 khi một trong những hệ thống CRM Salesforce của họ bị xâm nhập và dữ liệu khách hàng bị đánh cắp. Theo thông tin từ Bleeping Computer, ShinyHunters đã xâm nhập vào nhiều tài khoản khách hàng của Salesforce, bao gồm một công ty trị giá hàng nghìn tỉ USD. Nhóm tấn công cho biết có thể sẽ chỉ rò rỉ dữ liệu từ công ty này thay vì tống tiền.

Giám đốc điều hành William Wright của Closed Door Security, nhận định: "Tin tức về việc Google bị xâm phạm dữ liệu trong làn sóng tấn công gần đây do ShinyHunters thực hiện cho thấy không tổ chức nào miễn nhiễm với tội phạm mạng. Dù là doanh nghiệp nhỏ hay một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới, tất cả đều dễ bị tấn công".