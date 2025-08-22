OpenAI 'cắt xén' tính năng ChatGPT khiến người dùng phản đối

Theo TechRadar, OpenAI vừa thông báo sẽ chính thức 'khai tử' giọng nói Standard (Tiêu chuẩn) quen thuộc của ChatGPT vào ngày 9.9 tới, thay thế bằng phiên bản Advanced (Nâng cao) duy nhất. Ngay lập tức, quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng người dùng, những người cho rằng giọng nói mới dù hiện đại hơn nhưng lại 'vô hồn' và kém hiệu quả.

Giọng nói mới của ChatGPT bị chê

Giọng nói Standard của ChatGPT, với âm điệu được mô tả là "điềm tĩnh, vững chãi và an toàn", đã trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm của hàng triệu người dùng kể từ khi ra mắt vào năm 2023. Tuy nhiên, nó sắp phải 'im lặng'.

Giọng nói Standard của ChatGPT bị gỡ bỏ khiến người dùng chỉ trích nặng nề ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

OpenAI cho biết giọng nói Advanced mới, được đổi tên thành "ChatGPT Voice", sẽ phản hồi nhanh hơn và giống người hơn. Dù vậy, đối với nhiều người, đây là một bước lùi không hơn không kém.

Ngay sau thông báo, các diễn đàn của OpenAI và Reddit đã tràn ngập những lời phàn nàn. Một người dùng viết: "Giọng nói Standard mang lại sự ấm áp, chiều sâu và sự kết nối tự nhiên mà giọng nói nâng cao đơn giản là không thể sánh được. Giọng mới nghe rất máy móc và xa cách".

Nhiều người khác đồng tình, cho rằng giọng nói mới nói quá nhanh, "như thể đang cố gắng nói cho nhanh qua một phản hồi tầm thường" và kém hấp dẫn hơn khi trò chuyện.

Sự khó chịu của người dùng không chỉ đến từ cảm tính. Vấn đề cốt lõi nằm ở sự khác biệt về kỹ thuật giữa hai phiên bản:

Giọng nói Standard : Hoạt động đơn giản, đọc lại nguyên văn câu trả lời dạng văn bản mà AI tạo ra. Nó là một đường truyền trực tiếp và chính xác.

: Hoạt động đơn giản, đọc lại nguyên văn câu trả lời dạng văn bản mà AI tạo ra. Nó là một đường truyền trực tiếp và chính xác. Giọng nói Advanced: Là một quy trình tích hợp phức tạp hơn. Thay vì đọc nguyên văn, nó sẽ diễn giải lại hoặc tóm tắt ý chính một cách đàm thoại.

Chính việc tóm tắt này khiến nhiều người dùng cảm thấy thông tin bị thiếu chi tiết, không còn chính xác 100% và tạo ra cảm giác rời rạc. "Nó bỏ qua những chi tiết nhỏ và khiến toàn bộ cuộc trò chuyện trở nên thiếu kết nối", một người dùng Reddit phân tích.

Mặc dù đây được xem là một nâng cấp về mặt công nghệ, nó lại cho thấy một xu hướng quen thuộc trong việc các công ty công nghệ đôi khi tung ra những thay đổi lớn mà không nắm bắt được những gì người dùng thực sự yêu thích ở phiên bản cũ.

Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng cho người dùng. Trước đây, OpenAI đã từng mang mô hình GPT-4o trở lại sau những phàn nàn của người dùng khi GPT-5 ra mắt. Vì vậy, nếu làn sóng phản đối đủ mạnh, biết đâu giọng nói Standard ấm áp ngày nào cũng sẽ có một màn tái xuất.