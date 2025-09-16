Hơn 12 giờ ngày 16.9, Công an phường Tân Bình (quận Tân Bình cũ) cùng Công an TP.HCM đang khẩn trương giải quyết hiện trường vụ tông xe liên hoàn trên đường Trường Chinh, làm nhiều phương tiện hư hỏng, 3 người bị thương.

Tai nạn liên hoàn náo loạn giao lộ Trường Chinh - Đồng Đen

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, xe ô tô biển số 50CD - 002.xx chạy trên đường Trường Chinh, hướng từ ngã tư Bảy Hiền về đường Cộng Hòa.

Khi qua giao lộ đường Trường Chinh - Đồng Đen (phường Tân Bình, TP.HCM) một đoạn, ô tô tông xe máy biển số 59D1 - 834.xx, do người đàn ông ngoài 40 tuổi cầm lái, chạy cùng chiều.

Tiếp đó, chiếc ô tô tông dải phân cách thép, lao qua chiều ngược lại. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông vào một xe máy và húc gãy trụ điện trên vỉa hè.

"Chiếc ô tô tông trụ điện hư hỏng khá nặng. Lúc tôi chạy lại thì thấy 2 người đàn ông trên xe ô tô bị thương nhưng không nặng lắm. Riêng người đàn ông chạy xe máy thì bị thương nặng. Những nạn nhân bị thương sau đó được đưa vào bệnh viện", một người dân tại hiện trường cho biết.

Hiện trường vụ tông xe liên hoàn trên đường Trường Chinh ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ngoài ra, một ô tô con khác trong lúc chạy ngang qua vụ tông xe, dừng lại chờ đèn đỏ bị dải phân cách thép văng trúng làm vỡ kính chiếu hậu.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều đoạn dải phân cách hư hỏng; các xe máy, ô tô bị hư hỏng, trong đó chiếc ô tô biển số 50CD - 002.xx biến dạng phần đầu. Giao thông qua khu vực gặp khó khăn.