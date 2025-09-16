Trưa ngày 16.9, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP.HCM đã nỗ lực dập tắt vụ cháy lớn tại một nhà xưởng rộng hàng ngàn m2, có địa chỉ tại phường Thuận Giao (thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Cháy lớn nhà xưởng giữa khu dân cư tại TP.HCM, người dân hoảng hốt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, người dân sống tại khu vực phường Thuận Giao phát hiện một nhà xưởng trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao) có khói bốc lên nghi ngút, chỉ ít phút sau người dân nghe những tiếng nổ phát ra tại đây, kèm ngọn lửa lớn bốc lên nghi ngút, bao trùm một diện tích khá lớn trong khu nhà xưởng này.