Áo xanh tình nguyện về vùng cao

Mang sức trẻ về với quê nghèo

Mặt trời còn chưa ló dạng, hơn 40 thanh niên tình nguyện Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội cùng thanh niên Xã đoàn Bình An với đầy đủ dụng cụ như cuốc, xẻng… đã hăm hở cùng nhân dân thôn Nà Coóc, xã Bình An thực hiện lắp đặt 500 m tuyến đường điện thắp sáng đường quê.

Những bạn trẻ vốn chưa quen với công việc nặng nhọc, khuân vác nhưng làm việc rất hăng say.

Các bạn trẻ hăng say làm việc, hỗ trợ bà con xã vùng cao Tuyên Quang ẢNH: ĐỖ TÚ

Mồ hôi ra như tắm, quần áo lấm lem, Nguyễn Minh Hiếu, Đội trưởng Đội tình nguyện Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, nói: "Các thanh niên tình nguyện phải rất nỗ lực để làm chủ được phần việc, nhất là với những cột sắt nặng.

Cuối mỗi buổi lao động, nhiều thành viên người đau ê ẩm. Đến lúc hoàn thiện công trình, nước da ai cũng chuyển từ màu trắng thư sinh sang đen trũi. Vất vả là vậy, nhưng ai cũng vui vì đã giúp bà con địa phương có con đường điện khang trang, đi lại thuận tiện".

Ông Cháng A An, Trưởng thôn Nà Coóc, cho biết các bạn trẻ đã không quản ngại khó khăn, vất vả giúp người dân có con đường điện thắp sáng.

"Bà con rất vui mừng và cảm kích vì từ nay không còn phải đi lại trên con đường tối tăm nữa. Thay mặt người dân địa phương, tôi xin cảm ơn các bạn thanh niên tình nguyện", ông An bày tỏ.

Được triển khai trong thời gian 1 tháng, đội sinh viên tình nguyện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vừa hoàn thành chiến dịch mùa hè xanh và để lại những ấn tượng đẹp tại xã Tân Thanh.

Với gần 80 thành viên, đội sinh viên tình nguyện của học viện tham gia chỉnh trang khuôn viên nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Tân Thanh; hỗ trợ người dân các thôn vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm, thu hoạch nông sản; hỗ trợ người dân và chính quyền triển khai các dịch vụ hành chính công…

Sinh viên tình nguyện Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội cùng thanh niên Xã đoàn Bình An chung tay làm tuyến đường điện thắp sáng đường quê ẢNH: ĐỖ TÚ

"Sau những ngày cùng ăn, cùng ở với người dân, các thành viên hiểu rõ thêm về điều kiện, hoàn cảnh sống của người dân miền núi, thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của người dân và trẻ em nơi đây, để từ đó tiếp tục mang sức trẻ, nhiệt huyết thanh niên đi cống hiến, xây dựng, cải thiện những vùng đất còn nhiều gian khó", sinh viên Triệu Thúy Nụ, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, tâm sự.

Theo ông Vương Đình Chiều, Bí thư Chi bộ thôn Cầu Đá, các bạn đoàn viên, thanh niên không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười cho các em nhỏ qua những buổi sinh hoạt hè đầy bổ ích, mà còn không quản ngại khó khăn, vất vả cùng người dân dọn dẹp, làm đẹp cảnh quan thôn xóm.

"Nhìn các bạn hăng say lao động, mồ hôi ướt đẫm áo, tôi rất biết ơn", ông Chiều xúc động.

Tạo dấu ấn xã hội tích cực

Trong suốt những ngày hè rực lửa, màu áo xanh của đoàn viên, thanh niên và các đội sinh viên tình nguyện vẫn miệt mài tỏa đi khắp nẻo đường, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho mọi miền quê với khẩu hiệu: "Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin".

Đoàn viên tham gia hỗ trợ chuyển đổi số tại xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ẢNH: ĐỖ TÚ

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiêm Hóa, màu áo xanh tình nguyện đã trở thành hình ảnh quen thuộc, khi các bạn thanh niên luôn có mặt ở đây để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Không chỉ tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân tra cứu, kê khai hồ sơ trên hệ thống số, lực lượng đoàn viên, thanh niên tại cơ sở còn hỗ trợ chính quyền địa phương cập nhật, làm sạch, đồng bộ dữ liệu dân cư và dữ liệu hành chính sau sáp nhập; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử VNeID và các ứng dụng số dân sinh…

Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, cho hay một trong những điểm nổi bật của thanh niên tình nguyện hè năm nay là thực hiện hiệu quả chủ trương 3 liên kết, gồm liên kết lực lượng giữa đoàn viên, thanh niên địa phương với sinh viên tình nguyện; liên kết địa bàn giữa các vùng, miền, địa phương; liên kết cộng đồng giữa tổ chức Đoàn với các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, tổ chức, cá nhân.

Các đội hình tình nguyện đã thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu thực tế ở địa phương, tạo dấu ấn xã hội tích cực, qua đó góp phần bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội, giáo dục đạo đức, lối sống, tạo môi trường thực tiễn để đoàn viên thanh niên, sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.