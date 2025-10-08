Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sáng nay, trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân bị ngập lụt tại Lạng Sơn

Mai Thanh Hải - Nguyễn Quỳnh Anh
08/10/2025 10:46 GMT+7

Bộ Quốc phòng vừa lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân dân các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt nặng tại tỉnh Lạng Sơn.

Vào sáng nay (8.10), máy bay trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 và Mi-171 số hiệu SAR-03 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân) đã thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân dân các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt nặng tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo kế hoạch, trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 do đại tá Nguyễn Bá Đức (Phó trung đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Trung đoàn 916) sẽ thực hiện cứu trợ tại địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-03 do thượng tá Nguyễn Văn Hoàng (Phó chính ủy Trung đoàn 916) sẽ cứu trợ tại địa bàn xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn (thuộc các xã Vân Nham và Đô Lương, thuyện Hữu Lũng cũ).

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp chỉ huy việc bốc xếp hàng hóa, triển khai cứu trợ, từ sân bay quân sự Gia Lâm (TP.Hà Nội).

Đây là một số hình ảnh trực thăng quân sự chuyển hàng cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn sáng nay.

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 1.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 2.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 3.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 4.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 5.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 6.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 7.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 8.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 9.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 10.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 11.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 12.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 13.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân các địa bàn bị ngập lụt tại Lạng Sơn - Ảnh 14.

ẢNH: MAI THANH HẢI - NGUYỄN QUỲNH ANH

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật tình hình cứu trợ.

 

