Chủ tịch Hà Nội: Đối mặt thiên tai kép là phép thử thật sự cho chính quyền

Chiều 11.10, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại các xã Đa Phúc và Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ). Đây là 2 xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong mưa lũ trên địa bàn thành phố.

Nhiều hộ dân mong muốn được di dời vào khu vực an toàn

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, đến trưa 11.10, tại xã Trung Giã vẫn còn 2 thôn An Lạc, Hòa Bình có điểm ngập sâu khoảng 1,5 m, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng thuyền đưa người và nhu yếu phẩm vào hỗ trợ.

Các thôn còn lại nước đã rút, chính quyền tập trung dọn vệ sinh môi trường, khử khuẩn đường làng ngõ xóm.

Đường tàu đi qua địa bàn xã Trung Giã bị hư hỏng nặng nề ẢNH: QUANG PHONG

Tại một số thôn thuộc xã Đa Phúc, nước vẫn chưa rút hết trong nhà dân. Lực lượng chức năng được tăng cường, vừa giúp người dân di chuyển đồ đạc, vừa cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đánh giá, khu vực 2 xã này có đặc thù đê điều phức tạp, nước lũ lên rất nhanh. Chỉ trong 1 ngày đã vượt mức lũ lịch sử. Từ 9.10, ngành nông nghiệp đã huy động lực lượng túc trực, chống tràn tại các điểm đê xung yếu. Mưa lũ đã khiến đường sắt qua địa bàn bị xói lở, đồng thời xuất hiện nhiều vị trí bờ đê yếu cần được gia cố khẩn cấp.

Theo ông Đại, trong đợt mưa lũ này, xã Trung Giã có 15 thôn bị ngập lụt, với hơn 4.000 hộ dân chịu tác động trực tiếp. Lãnh đạo Sở NN-MT đề xuất nâng cấp hệ thống đê và trạm bơm, đặc biệt là tuyến đê hữu Cầu dài 11,8 km. Đồng thời, cần xây dựng phương án tái định cư cho khoảng 800 hộ dân ngoài đê.

"Sau đợt ngập này, nhiều hộ dân mong muốn được di dời vào khu vực an toàn hơn", ông Đại nói.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh cho biết, dự kiến đến chiều mai 12.10, các thôn trên địa bàn cơ bản thoát hết nước. Từ ngày 12.10, xã chuyển trọng tâm sang vệ sinh môi trường, khử khuẩn và chuẩn bị cho học sinh trở lại trường.

Tại xã Đa Phúc, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Minh phản ánh, lũ năm nay đạt đỉnh điểm, nước lên nhanh và liên tục, song nhờ chỉ đạo quyết liệt, xã đã đắp hơn 7,6 km đê tạm, bảo vệ khu dân cư trong vùng trũng. Đến chiều 11.10, nước đã rút dần, song 13 thôn ngoài đê vẫn còn chịu ảnh hưởng.

Lập danh mục các công trình cấp bách để triển khai chống ngập lụt

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá, đây là "trận ngập lụt lịch sử - bão chồng bão", với lượng mưa cực lớn và diễn biến bất thường. Việc di dời, tái định cư hơn 800 hộ cần được triển khai có lộ trình, để người dân ổn định cuộc sống.

"Đợt bão lũ này là "phép thử" cho chính quyền 2 cấp. Quân đội đã thể hiện vai trò xung kích, điều phối lực lượng hiệu quả, ngày đêm ứng cứu và giúp đỡ nhân dân" ông Quyền nói.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác phòng, chống lũ và khắc phục hậu quả trên địa bàn 2 xã Trung Giã, Đa Phúc ẢNH: QUANG PHONG

Phát biểu tại nơi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân 2 xã Đa Phúc, Trung Giã trong ứng phó, cứu hộ cứu nạn.

"Chưa bao giờ Hà Nội phải đối mặt với thiên tai kép như lần này. Mưa đặc biệt lớn, gây áp lực khủng khiếp lên hệ thống đê điều và thoát nước. Đây là phép thử thật sự cho chính quyền các cấp", ông Thanh bày tỏ.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, đợt bão số 10 cho thấy một số nơi vẫn bị động từ khâu dự báo đến ứng phó. Do vậy, lực lượng chức năng thành phố đã rút kinh nghiệm, chủ động hơn trước bão số 11. Cụ thể, trước khi cơn bão số 11 đổ bộ đất liền, địa phương đã xây dựng kịch bản di dời dân, đảm bảo an toàn điện, nguồn nước. Khi nước rút cần sớm vệ sinh môi trường, đồng thời tạo điều kiện để học sinh sớm đến trường.

Người đứng đầu chính quyền thành phố đồng ý với các phương án của Giám đốc Sở NN-MT và Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội về củng cố đê điều, nâng cấp trạm bơm. Ông yêu cầu sở, ngành, địa phương trong tuần tới phải lập danh mục các công trình cấp bách, trình ngay để ký triển khai. Ưu tiên khu vực nội đô và ngoại thành thường xuyên ngập lụt.

"Về tổng thể hệ thống đê của Hà Nội, trong 2 năm qua, tôi đã cho kiểm tra, biết rõ khiếm khuyết ở đâu. Tới đây sẽ lập đề án tổng thể về đê và các tuyến đường đấu nối. Những việc cấp bách liên quan đến đê điều, trạm bơm nếu làm ngay thì mùa mưa năm sau, bà con sẽ thấy hiệu quả rõ rệt", Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nói.