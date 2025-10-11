Nỗi ám ảnh của hàng trăm hộ dân ở 'rốn ngập' Hà Nội

Không kịp trở tay

Đầu tháng 10, khi bão đã qua, Hà Nội dần đón những ngày nắng đầu tiên sau đợt mưa dai dẳng. Thế nhưng, ở tổ dân phố 2, làng Miêu Nha (P.Xuân Phương), nơi được coi là “rốn ngập” của những đợt bão vừa qua, cuộc sống của người dân vẫn chưa thể trở về với nhịp sống cũ.

Tổ dân phố số 2 Miêu Nha chật vật với những đợt mưa lớn tại Hà Nội ẢNH: ĐÌNH HUY

Đến giờ, khi nhớ lại những ngày ngập lụt vừa qua, gia đình ông Cao Văn Hợi (P.Xuân Phương) vẫn không nguôi cảm giác ám ảnh. Trong vòng 40 ngày, Miêu Nha đã phải hứng chịu 3 trận ngập, có tuần ngập đến 2 lần liên tiếp.

Tại tổ dân phố 2, ngôi nhà của ông Hợi nằm ở vị trí thấp nhất nên gần như bị cô lập giữa một biển nước mênh mông. Trong những ngày ấy, hai ông bà chỉ biết cố gắng cầm cự, chờ nước rút từng chút một.

Giờ đây, khi nước đã rút, ngôi nhà vẫn còn nồng mùi ẩm mốc. Ông Hợi dành cả ngày để lau dọn, sửa lại đồ đạc, gom từng cuốn vở, quyển truyện của hai cháu nhỏ đem ra sân phơi nắng.

Ông Hợi sửa lại đồ đạc bị hỏng do trận ngập lụt ẢNH: LINH CHI

Không chỉ riêng nhà ông Hợi, khắp làng Miêu Nha, người người nhà nhà đều đang tất bật thu dọn. Sau nhiều ngày ngập lụt, mọi ngóc ngách đều còn dấu tích của nước, của bùn đất, của những thiệt hại chưa kịp đong đếm hết.

Còn với bà Trần Thị Thu, một cư dân đã gắn bó hơn 40 năm với làng Miêu Nha, đợt ngập vừa rồi có lẽ là một trong những lần nặng nề nhất. “Bão số 11 vừa rút, mọi người còn chưa dọn xong thì chiều tối hôm sau lại mưa lớn, nước sông dâng cao, thế là lại ngập. Trận này phải ngang ngửa, thậm chí còn cao hơn trận lụt lịch sử năm 2008”.

Miêu Nha vốn là vùng trũng. Theo bà Thu, chuyện ngập sâu sau mưa lớn cũng từng xảy ra trước đây, nhưng năm nay tình hình khác hẳn: mưa liên tục, nước lên nhanh và sâu hơn khiến nhiều gia đình không kịp trở tay.

Đồ dùng trong nhà bà Thu được kê cao lên để tránh nước ẢNH: LINH CHI

Bà Thu và nhiều gia đình vất vả dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút ẢNH: LINH CHI

“Máy móc, bàn ghế đều hỏng. Tôi còn kê máy giặt lên cao mà nước vẫn tràn vào, vỡ cả lồng kính. Nước dâng cao đến mức chỉ còn một chút nữa là lên tới bàn thờ”, bà Thu vừa dọn dẹp vừa thở dài.

Cần giải pháp căn cơ để chống ngập

Từ sau trận ngập ngày 8.10, con đường nhỏ của làng Miêu Nha vẫn lổn nhổn bùn đất, trên tường nhà còn hằn rõ vệt nước và mùi ẩm mốc vẫn phảng phất trong không khí.

Anh Nguyễn Long, người dân ở tổ dân phố 2, chia sẻ: “Nước vào toàn nước bẩn nên lau chùi cực kỳ vất vả. Nhà tôi phải thuê người thau rửa bể, xử lý lại sofa, thậm chí cả tủ lạnh cũng bị ngấm nước. Mỗi món sửa chữa đều tốn tiền triệu, nhưng đành chịu. Thiên tai thì biết kêu ai”.

Khi nước rút, thứ còn lại là lớp bùn đặc quánh phủ kín sàn nhà. Chị Ánh, vợ anh Long, chỉ biết lắc đầu ngao ngán: “Biết thế chẳng dọn nhà vì vừa dọn xong hôm trước thì hôm sau lại ngập tiếp”. Nước cũ chưa rút thì nước mới lại dâng, ngập chồng ngập, cuộc sống của người dân Miêu Nha những ngày vừa qua chỉ xoay quanh việc chạy lũ và dọn lũ.

Gia đình anh Long lau chùi lại bàn ghế, đồ dùng ẢNH: LINH CHI

“Chúng tôi như dọn nhà ăn tết. Nếu thế thì tính ra năm nay đã tết đến 3 - 4 lần rồi. Nhưng tết này… lạ lắm”, anh Long bật cười. Đằng sau nụ cười ấy là sự mệt mỏi sau những ngày dài chống chọi với ngập lụt cùng với những tổn thất vô cùng lớn lao.

Giờ đây, khi nước đã rút, tàn dư của những ngày lụt ở Miêu Nha vẫn còn hiện rõ trong từng ngôi nhà, từng ngõ ngách, hằn in lên cả nét mặt của những con người nơi đây. Sau nhiều ngày vật lộn với nước, họ lại tiếp tục thu dọn, vá víu những gì còn lại.

“Giờ chỉ mong có cách khắc phục, để mỗi lần nghe dự báo mưa lớn không phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo đồ đạc trôi mất”, anh Long nói, ánh mắt vẫn nhìn ra con ngõ nhỏ lấm lem bùn.

Những tàn dư sót lại của trận ngập trong nhà anh Long ẢNH: LINH CHI

Theo thống kê của chính quyền địa phương, trận mưa lớn ngày 30.9 đã ảnh hưởng đến 350 hộ dân tại Tổ dân phố số 2 P.Xuân Phương.

Nguyên nhân hàng trăm hộ dân bị ngập sâu trong nước kéo dài gần 1 tuần là do lượng mưa quá lớn, cộng với việc làng Miêu Nha là vùng trũng, nước sông Nhuệ dâng cao tràn vào. Đầu làng Miêu Nha có trạm bơm cầu Ngà nhưng trạm bơm này bị nước vào động cơ nên cũng không thể bơm nước ra ngoài.

Trước tình hình đó, ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch UBND P.Xuân Phương, đã đến trực tiếp trạm bơm cầu Ngà (nơi bơm tiêu nước cho các xã, phường như Xuân Phương, Tây Mỗ, Sơn Đồng), chỉ đạo các nhân viên của trạm sấy máy bơm để bơm nước lũ ra ngoài sông Nhuệ, dù trạm bơm này vẫn đang bị ngập.

Cạnh đó, đặt thêm 3 máy bơm dã chiến bên ngoài, vừa phục vụ tiêu thoát nước cho làng Miêu Nha, vừa chống ngập cho chính trạm bơm cầu Ngà.

Nhờ tổng cộng 6 máy bơm hoạt động nên sau trận mưa ngày 7.10, nước ngập ở làng Miêu Nha rút khá nhanh. Tuy nhiên, nguy cơ ngập cao vẫn hiện hữu.

Bà Hồ Thị Phượng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 2 Miêu Nha, cho rằng để giải quyết vấn đề ngập tại đây cần có những giải pháp căn cơ, lâu dài như khơi thông dòng thoát nước (một số khu vực đã bị người dân xây nhà lấn chiếm), nâng cấp hệ thống đê sông Nhuệ đã xung yếu, tránh nước tràn vào làng mỗi khi mưa lớn. Đặc biệt là nâng cấp trạm bơm cầu Ngà.

Còn ông Nguyễn Quốc Nam cho hay, phường đã kiến nghị thành phố xem xét cải tạo, nâng cấp trạm bơm cầu Ngà, Liên Mỗ, tăng công suất và đầu tư xây dựng mới để bảo đảm đáp ứng tốt nhất yêu cầu tiêu thoát nước khi có mưa, bão.

Bên cạnh đó, cần có phương án điều tiết hợp lý giữa các khu vực, đặc biệt là khi mực nước sông dâng cao. Việc phối hợp điều tiết các khu vực và các cửa xả, nhất là với hệ thống thoát nước của sông Nhuệ, cần được thực hiện một cách đồng bộ, hài hòa để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước hiệu quả.