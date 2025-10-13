Sau mưa lớn, chim hồng hoàng quý hiếm bay vào vườn nhà dân

Chiều nay 13.10, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp nhận bàn giao cá thể chim hồng hoàng quý hiếm vừa được người dân phát hiện.

Vài ngày trước, trên địa bàn Quảng Trị mưa lớn. Bất ngờ có con chim lạ bay vào vườn nhà ông Võ Xuân Quốc (trú tại thôn Long Sơn, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị). Chim nặng khoảng 2 kg, có mỏ sừng lớn.

Phát hiện đây là loài chim quý hiếm, ông Khánh đã bắt giữ và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Cá thể chim hồng hoàng quý hiếm được người dân Quảng Trị giao nộp cho lực lượng chức năng ẢNH: BÁ HOÀNG

Qua xác minh, đây là chim hồng hoàng (tên khoa học Buceros Bicornis), là loài thuộc nhóm IB thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Loài chim này đang bị đe dọa tuyệt chủng, đối mặt với nguy cơ sụt giảm số lượng nghiêm trọng do mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép để lấy mỏ sừng, do đó bị cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Chiều nay 13.10, chim quý hiếm được Hạt kiểm lâm Trường Sơn phối hợp với UBND xã, Công an xã Trường Sơn bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Theo ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, hồng hoàng là loài chim quý hiếm và việc chăm sóc, bảo tồn cũng mất rất nhiều thời gian.

"Năm vừa qua, đơn vị đã thả 4 cá thể về với tự nhiên. Hiện chúng tôi đang chăm sóc, bảo tồn 3 cá thể và vừa tiếp nhận thêm 1 cá thể chiều nay. Loài chim này thường sống theo cặp, nên các cá thể đơn lẻ khi đưa về phải chăm sóc kỹ, sau đó ghép cặp với các con khác. Khi chúng đã quen với nhau mới có thể thả về tự nhiên", ông Anh nói.

Cũng trong ngày hôm nay 13.10, Hạt kiểm lâm Gio Linh - Cồn Cỏ phối hợp với Công an xã Bến Hải, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tổ chức thả con rùa núi vàng quý hiếm (tên khoa học Indotestudo Elongata, thuộc nhóm IIB - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ) về lại môi trường tự nhiên. Cá thể rùa này được ông Lê Bang (trưởng thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) phát hiện và giao nộp vào hôm 12.10 (Thanh Niên đã thông tin).