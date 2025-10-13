Rùa lạ vào nhà, người dân lên mạng hỏi thông tin và giao nộp kiểm lâm

Ngày 13.10, thông tin từ Hạt kiểm lâm Gio Linh - Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận cá thể rùa núi vàng quý hiếm do người dân giao nộp.

Ông Lê Bang giao nộp rùa núi vàng cho lực lượng chức năng ẢNH: CÔNG AN XÃ BẾN HẢI

Trước đó, vào ngày 12.10, ông Lê Bang (trưởng thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) phát hiện 1 con rùa bò vào nhà nên chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội để tìm hiểu thông tin.

Được cư dân mạng góp ý đó là một loài rùa quý hiếm, ông Bang chủ động mang con rùa này đến giao nộp cho Công an xã Bến Hải.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định con rùa mà ông Bang giao nộp là loài rùa núi vàng (tên khoa học Indotestudo Elongata) thuộc nhóm IIB - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ.

Đến trưa nay 13.10, Hạt kiểm lâm Gio Linh - Cồn Cỏ phối hợp với Công an xã Bến Hải, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tổ chức thả con rùa vàng quý hiếm về lại môi trường tự nhiên.



