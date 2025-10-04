Mạng xã hội Việt Nam AI Hay giành giải thưởng quốc tế

Giải thưởng dành cho AI Hay không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc khẳng định trí tuệ và công nghệ Việt Nam, mà còn cho thấy khả năng tạo ra những sản phẩm tiên phong, đồng hành cùng người dùng trong kỷ nguyên số.

AI Hay được xướng tên tại Better Choice Awards 2025

Ảnh: CTV

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng VCCorp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Giải thưởng nhằm tôn vinh những sản phẩm và dịch vụ đổi mới sáng tạo, bền vững, có tác động tích cực đến cộng đồng, đồng thời phản ánh xu hướng tiêu dùng của người Việt trong thời đại số.

Trong các mùa giải trước, hạng mục "Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng" đã vinh danh nhiều thiết bị công nghệ hàng đầu, như Samsung Galaxy Z Flip 5 (2023) và Samsung Galaxy Z Fold 6 (2024). Tuy nhiên, năm 2025 chứng kiến lần đầu tiên một nền tảng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam được xướng tên, mở ra cơ hội lớn cho AI Hay trong và ngoài nước.

"Chúng tôi rất vui và tự hào khi AI Hay, một startup trẻ, được vinh danh tại Better Choice Awards 2025 giữa nhiều thương hiệu lớn. Đây là sự công nhận quý giá cho đội ngũ và cũng là minh chứng cho tiềm lực công nghệ Việt. Giải thưởng sẽ là động lực để AI Hay tiếp tục hoàn thiện, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng", ông Nguyễn Thọ Chương, Giám đốc công nghệ AI Hay, chia sẻ.

AI Hay là mạng xã hội trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người Việt, được ra mắt với sứ mệnh đưa AI đến gần hơn với đời sống người dùng Việt Nam. Ứng dụng được thiết kế để vừa là "trợ lý thông minh" vừa là "cầu nối văn hóa", với các tính năng nổi bật như học tập và giải trí cá nhân hóa bằng tiếng Việt tự nhiên, tìm kiếm nâng cao qua hình ảnh và video, cũng như gợi ý trong các nhu cầu đời sống thường nhật.

Tính đến nay, AI Hay đã đạt hơn 15 triệu lượt tải, giữ vị trí dẫn đầu trong hạng mục "Giáo dục" trên App Store và Google Play tại Việt Nam. Ứng dụng này không chỉ cung cấp nguồn tri thức chính xác, minh bạch mà còn phù hợp với văn hóa bản địa. Với định hướng "công nghệ vì con người", AI Hay đặt mục tiêu phát triển một nền tảng AI thân thiện, hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt nhằm phục vụ nhu cầu học tập, làm việc và sáng tạo của mọi người.