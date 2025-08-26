Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

AI Hay được Forbes Asia vinh danh trong Top 100 công ty đáng theo dõi

Thành Luân
Thành Luân
26/08/2025 12:25 GMT+7

AI Hay - mạng xã hội hỏi đáp AI thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, vừa được vinh danh trong danh sách Forbes Asia 100 to Watch 2025.

Đây là năm thứ năm Forbes Asia công bố danh sách thường niên và AI Hay là startup công nghệ Việt duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng năm nay, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định tầm vóc trí tuệ Việt trên bản đồ khởi nghiệp châu Á - Thái Bình Dương.

AI Hay - Hành trình khẳng định trí tuệ Việt

Ra mắt từ năm 2023, AI Hay hiện đã đạt hơn 15 triệu lượt tải, giữ vị trí dẫn đầu hạng mục "Giáo dục" trên App Store và Google Play tại Việt Nam. Ứng dụng mang đến cơ chế hỏi-đáp kết hợp giữa AI và cộng đồng, cung cấp nguồn tri thức chính xác, minh bạch và phù hợp với văn hóa bản địa.

AI Hay - Startup AI Việt lọt Top 100 'Forbes Asia 100 to Watch 2025' - Ảnh 1.

AI Hay hiện là một trong những mạng xã hội hỏi đáp AI thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Ảnh: CTV

Đặc biệt, AI Hay tiên phong đưa AI vào giáo dục với chương trình tài trợ miễn phí gói cao cấp AI Hay Pro cho sinh viên toàn quốc, đồng thời ký kết hợp tác với nhiều trường đại học lớn như Đại học FPT, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Luật TP.HCM.

Theo báo cáo của Decision Lab (2025), AI Hay nằm trong Top 6 AI được người Việt sử dụng nhiều nhất, đồng thời xếp thứ hai về mức độ hài lòng. Bên cạnh đó, theo Sensor Tower (tháng 8.2025), AI Hay là ứng dụng AI duy nhất từ Đông Nam Á góp mặt trong Top 10 ứng dụng AI được sử dụng nhiều nhất khu vực.

Đầu tháng 7.2025, AI Hay huy động thành công 10 triệu USD vòng Series A do Argor Capital dẫn dắt, với sự tham gia của Square Peg, Northstar Ventures, AppWorks và Phoenix Holdings. Tổng vốn huy động hiện vượt mốc 18 triệu USD, phục vụ chiến lược mở rộng nền tảng web, phát triển tính năng giáo dục - giải trí và trợ lý AI cá nhân hóa cho người Việt.

Ông Trần Quang Đức - CEO AI Hay chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được Forbes Asia vinh danh trong danh sách 100 công ty đáng theo dõi, và đây sẽ là động lực lớn để đội ngũ AI Hay tiếp tục sứ mệnh mang AI chất lượng cao, dễ tiếp cận, miễn phí đến với mọi người dân Việt Nam".

Xem thêm bình luận