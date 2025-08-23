Qualcomm Việt Nam 2025 tôn vinh các startup công nghệ AI xuất sắc

Được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ từ năm 2019, cuộc thi nhằm thúc đẩy các công ty khởi nghiệp sáng tạo thông qua các hoạt động ươm tạo kỹ thuật - kinh doanh, cố vấn chuyên gia và ưu đãi đăng ký bằng sáng chế.

Trong năm 2025, đã có 3 đội xuất sắc nhất được vinh danh với tổng giải thưởng tiền mặt trị giá 225.000 USD. Cụ thể, giải nhất trị giá 100.000 USD thuộc về Rainscales Vietnam; Giải nhì trị giá 75.000 USD được trao cho Viet Dynamic và giải ba trị giá 50.000 USD thuộc về Enfarm Agritech. Đặc biệt, giải thưởng đổi mới sáng tạo trị giá 20.000 USD đã được trao cho đội Seamorny để ghi nhận giải pháp đột phá có tiềm năng ứng dụng rộng rãi.

Các đội đoạt giải cuộc thi Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2025 Ảnh: CTV



Các đội lọt vào vòng chung kết đã giới thiệu những giải pháp công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán biên, Internet vạn vật (IoT), robot, công nghệ nông nghiệp bền vững, thành phố thông minh và giáo dục công nghệ (EdTech). Tất cả các đội sẽ gia nhập mạng lưới đổi mới toàn cầu của Qualcomm, mở rộng cơ hội tham gia triển lãm thương mại quốc tế và hợp tác với các khách hàng tiềm năng.

QVIC là chương trình được tổ chức thường niên với mục tiêu khuyến khích sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ mới nổi tại Việt Nam. QVIC tập trung vào việc xác định và nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vừa và nhỏ, nghiên cứu và thiết kế sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng như AI, điện toán biên, 5G, IoT, robot và nhiều giải pháp công nghệ đột phá khác.

Thông qua QVIC, các startup có cơ hội tận dụng nền tảng và công nghệ di động tiên tiến của Qualcomm để phát triển sản phẩm. Đặc biệt, nhờ vào ưu đãi nộp bằng sáng chế, các công ty khởi nghiệp tham gia QVIC đã nộp hơn 101 đơn xin cấp bằng sáng chế, khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong việc bảo hộ sáng tạo và nâng cao giá trị thương mại hóa.

Ông Sudeepto Roy - Phó chủ tịch kỹ thuật Tập đoàn Qualcomm, nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu 5 năm hành trình của QVIC - minh chứng cho cam kết bền vững trong việc nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Theo ông, chương trình năm nay ghi nhận chất lượng hồ sơ cao nhất từ trước đến nay, trong đó có tới 80% startup vào chung kết tập trung vào công nghệ AI tại biên. Được bảo hộ thông qua đăng ký sáng chế, các công ty này đang tiên phong trong nhiều lĩnh vực từ IoT, robot, AI marketing, EdTech, trải nghiệm khách hàng thông minh đến nông nghiệp bền vững.