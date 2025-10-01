Đi hái rau, người phụ nữ bắt gặp rùa núi vàng quý hiếm

Ngày 1.10, Công an P.Quảng Phú (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và bàn giao một cá thể rùa nghi là rùa núi vàng (Indotestudo elongata) cho lực lượng Kiểm lâm cơ động số 1, thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng, để thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Người dân phát hiện và giao nộp cá thể rùa nặng 2,2 kg cho cơ quan chức năng ẢNH: Đ.X

Trước đó, chiều 30.9 bà Trần Thị Ngọc (68 tuổi, ở khu phố Phú Ân, P.Quảng Phú) trong lúc đi hái rau ngoài đồng phát hiện một cá thể rùa nặng 2,2 kg. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, bà Ngọc cùng gia đình đã chủ động đem rùa đến Công an phường trình báo và giao nộp.

Cá thể rùa núi vàng, loài nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp, theo IUCN ẢNH: Đ.X

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an P.Quảng Phú phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể rùa, sau đó bàn giao cho lực lượng kiểm lâm đưa về rừng thả tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng, rùa núi vàng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB; nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) theo phân loại của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (IUCN). Đây là loài động vật được pháp luật nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán trái phép.