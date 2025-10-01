Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đi hái rau, người phụ nữ bắt gặp rùa núi vàng quý hiếm

Huy Đạt
Huy Đạt
01/10/2025 17:41 GMT+7

Trong lúc ra đồng hái rau, người phụ nữ ở TP.Đà Nẵng bất ngờ phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm, loài nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp.

Ngày 1.10, Công an P.Quảng Phú (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và bàn giao một cá thể rùa nghi là rùa núi vàng (Indotestudo elongata) cho lực lượng Kiểm lâm cơ động số 1, thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng, để thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Đi hái rau, người phụ nữ bắt gặp rùa núi vàng cực kỳ quý hiếm- Ảnh 1.

Người dân phát hiện và giao nộp cá thể rùa nặng 2,2 kg cho cơ quan chức năng

ẢNH: Đ.X

Trước đó, chiều 30.9 bà Trần Thị Ngọc (68 tuổi, ở khu phố Phú Ân, P.Quảng Phú) trong lúc đi hái rau ngoài đồng phát hiện một cá thể rùa nặng 2,2 kg. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, bà Ngọc cùng gia đình đã chủ động đem rùa đến Công an phường trình báo và giao nộp.

Đi hái rau, người phụ nữ bắt gặp rùa núi vàng cực kỳ quý hiếm- Ảnh 2.

Cá thể rùa núi vàng, loài nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp, theo IUCN

ẢNH: Đ.X

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an P.Quảng Phú phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể rùa, sau đó bàn giao cho lực lượng kiểm lâm đưa về rừng thả tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng, rùa núi vàng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB; nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) theo phân loại của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (IUCN). Đây là loài động vật được pháp luật nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán trái phép.

Tin liên quan

Quảng Trị: Người dân giao nộp rùa núi viền quý hiếm

Quảng Trị: Người dân giao nộp rùa núi viền quý hiếm

Sau khi được người dân giao nộp cá thể rùa núi viền quý hiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thả rùa về với môi trường tự nhiên.

Khám phá thêm chủ đề

Rùa núi vàng Đà Nẵng quý hiếm rùa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận