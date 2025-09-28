Mua động vật quý hiếm rồi giao nộp cho công an

Ngày 28.9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể động vật quý hiếm do anh Nguyễn Thiện Quang (27 tuổi, tạm trú tại địa phương) tự nguyện giao nộp.

Anh Quang (áo đen) mua con tê tê, loài động vật quý hiếm rồi đem đến công an giao nộp ẢNH: THIÊN ÂN

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, anh Quang phát hiện một nhóm người mang theo cá thể tê tê đi bán. Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm, anh Quang đã bỏ ra 1 triệu đồng mua lại rồi đưa đến công an giao nộp.

Cá thể tê tê có tên khoa học Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Đây là loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ dưới mọi hình thức.



