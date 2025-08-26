Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Người dân giao nộp rùa núi viền quý hiếm

Bá Cường
26/08/2025 19:33 GMT+7

Sau khi được người dân giao nộp cá thể rùa núi viền quý hiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thả rùa về với môi trường tự nhiên.

Ngày 26.8, thông tin từ Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan thả cá thể rùa núi viền quý hiếm về với môi trường tự nhiên.

Quảng Trị: Người dân giao nộp rùa núi viền quý hiếm thuộc nhóm nguy cấp - Ảnh 1.

Cá thể rùa núi viền quý hiếm được ông Châu giao nộp

ẢNH: UBND xã Triệu Phong

Trước đó, vào ngày 21.8, ông Lê Văn Châu (trú tại xã Triệu Phong, Quảng Trị) đã tự nguyện giao nộp cá thể rùa cho UBND xã Triệu Phong.

Theo ông Châu, cá thể rùa này được ông phát hiện trong đợt mưa lớn tháng 6. Sau thời gian tìm hiểu, ông nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm nên đã chủ động báo cáo và bàn giao cho ngành chức năng ở địa phương.

Sau khi tiếp nhận cá thể rùa, Hạt Kiểm lâm Triệu Phong, Trạm chăn nuôi và thú y số 8 xác định đây là rùa núi viền, nặng 3,1 kg, sức khỏe tốt. Loài rùa này có tên khoa học là Manouria Impressa, thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm ưu tiên được bảo vệ.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan đã thả cá thể rùa núi viền về với môi trường tự nhiên.

