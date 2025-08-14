Người dân giao nộp trăn đất, rùa núi vàng quý hiếm bắt được trong vườn nhà

Chiều 14.8, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 1 con trăn đất và 2 con rùa núi vàng, đều là động vật rừng quý hiếm, do người dân tự nguyện giao nộp để tái thả lại về rừng tự nhiên.

Cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận con trăn đất quý hiếm từ người dân ẢNH: TÂN KỲ

Cụ thể, sáng cùng ngày, ông Lê Hải Viện, Tổ trưởng tổ dân phố 1 (xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) trong lúc đánh bắt cá sau vườn nhà thì phát hiện một con trăn đất nặng khoảng 3 kg mắc vào lưới. Cho rằng đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, ông Viện chủ động liên hệ và bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang.

Trước đó, chiều 12.8, chị Lê Thị Phượng (29 tuổi) đến nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Giành ở thôn Phú Hồ (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chơi. Khi ra thăm vườn, chị Phượng phát hiện 2 cá thể rùa cân nặng khoảng gần 2 kg nên trình báo cơ quan chức năng.

2 con rùa núi vàng quý hiếm bò vào vườn nhà người dân ẢNH: TÂN KỲ

Tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã tới kiểm tra, xác định đây là 2 con rùa núi vàng quý hiếm. Hạt Kiểm lâm Hương Khê sau đó lập biên bản tiếp nhận, đưa về bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Vũ Quang, trăn đất và rùa núi vàng người dân vừa giao nộp được xếp vào nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP.

Cả hai loài này đều được hạn chế khai thác, săn bắt và cần được bảo vệ. Sau khi tiếp nhận, cán bộ trạm cứu hộ động vật của vườn sẽ chăm sóc, chờ ngày tái thả về rừng tự nhiên.