Công an thông tin về vụ nổ ở Hải Phòng khiến 5 người bị thương

Tối 4.10, Công an TP.Hải Phòng đã thông tin về vụ nổ khiến nhiều người bị thương, gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Hiện trường vụ nổ ẢNH: H.P

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 20 ngày 4.10, tại quán ăn Thắng ốc nằm cạnh sân vận động xã Tiên Lãng (Hải Phòng) xảy ra vụ nổ lớn, nghi do rò rỉ khí gas, khiến 5 người bị thương.



Theo xác minh ban đầu của Công an xã Tiên Lãng, quán ăn Thắng ốc do anh Bùi Đình Thắng (32 tuổi, trú xã Tiên Lãng) làm chủ. Thời điểm xảy ra sự việc, trong quán có khách đang dùng bữa thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bếp, kèm theo lửa bốc mạnh.

Sức ép từ vụ nổ khiến mái tôn và nhiều vật dụng trong quán bị hư hại nặng. 2 ki ốt liền kề cũng bị ảnh hưởng, vỡ kính, hư hỏng bảng hiệu và đồ đạc bên trong.

Một nạn nhân bị bỏng nặng toàn thân ẢNH: H.P

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Tiên Lãng phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phong tỏa hiện trường, ngắt nguồn điện và triển khai biện pháp phòng ngừa cháy lan. Lãnh đạo UBND xã Tiên Lãng cũng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Theo Trung tâm Y tế Tiên Lãng, anh Bùi Đình Thắng nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân, bỏng độ 3 do nhiệt. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) để điều trị chuyên sâu.

4 nạn nhân khác bị xây xát nhẹ, đã được sơ cứu, sức khỏe ổn định và xuất viện chiều cùng ngày.

Công an xã Tiên Lãng phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Hải Phòng đang tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.