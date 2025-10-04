Hải Phòng: Nổ gần sân vận động nghi do rò rỉ khí gas, nhiều người bị thương

Khoảng 16 giờ ngày 4.10, một vụ nổ bất ngờ xảy ra tại ki ốt bán hàng nằm cạnh sân vận động Tiên Lãng (xã Tiên Lãng, Hải Phòng), khiến nhiều người dân khu vực hoảng sợ.



Hiện trường vụ nổ tại xã Tiên Lãng (Hải Phòng) ẢNH: N.T

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xuất phát từ một bình gas mini trong khu vực bếp của ki ốt. Vụ nổ mạnh làm mái tôn bị hất tung, tường tôn cong vênh, nhiều vật dụng trong quán hư hỏng. Nhiều người có mặt gần đó bị thươngdo sức ép và mảnh vỡ, được người dân nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Hải Phòng) đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, kiểm tra nguồn khí gas còn sót lại và di chuyển người dân xung quanh để đảm bảo an toàn.

Vụ nổ khiến nhiều người bị thương ÀNH: N.T

Theo đại diện UBND xã Tiên Lãng, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ nhiều khả năng do rò rỉ khí gas trong quá trình sử dụng. Rất may vụ nổ không gây cháy lan, không có thiệt hại về người, chỉ có 2 - 3 người bị thương.

Đến chiều cùng ngày, công tác khắc phục hiện trường cơ bản hoàn tất, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập mẫu, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ kinh doanh trong khu vực kiểm tra lại hệ thống bình gas, thiết bị nấu nướng, phòng ngừa sự cố tương tự.