Gia Lai: Từ vụ nổ súng, phát hiện kho súng đạn trái phép

Ngày 22.9, tổ công tác Công an P.Hội Phú bắt giữ Trần Huy Thắng (25 tuổi, ở xã Ia Dơk, Gia Lai), nghi phạm liên quan đến một vụ nổ súng, để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép súng đạn, công cụ hỗ trợ.

Khám xét phòng trọ của Thắng (tại tổ 5, P.Hội Phú), lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ lượng lớn súng đạn tàng trữ trái phép, gồm: 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay Zoraki 914 (trong hộp tiếp đạn còn 5 viên), 15 khẩu súng các loại (dạng súng Rulo, K54, K59), 23 hộp đạn hơi cay và đạn nổ (mỗi hộp 50 viên) cùng 5 hộp tiếp đạn rời nhiều loại.

Làm việc với công an, Thắng khai nhận từ tháng 3.2025 đến nay đã nhiều lần đặt mua súng qua mạng xã hội, tổng cộng 21 khẩu súng bắn đạn hơi cay, 21 hộp đạn hơi cay (1.005 viên) và 4 hộp đạn nổ (200 viên).

Trần Huy Thắng (ảnh nhỏ) và số súng đạn tàng trữ trái phép ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Số súng đạn trái phép này được Thắng cất giấu tại phòng trọ rồi rao bán trên mạng. Tính đến thời điểm bị bắt, Thắng đã bán trót lọt 5 khẩu súng cùng đạn cho một số đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trước đó, tối 21.8, khi chạy xe máy trên đường Trường Chinh (P.Hội Phú), Trần Huy Thắng va chạm với ô tô của anh T.T.H (ở cùng phường). Sau vụ va chạm, hai bên xảy ra cãi vã.

Bực tức, Thắng về phòng trọ lấy 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay Zoraki 914 (bên trong còn 8 viên đạn), rồi quay lại tìm anh H. Thấy ô tô của anh H. đang đỗ, Thắng đã bắn 3 phát chỉ thiên nhằm thị uy, đe dọa, sau đó điều khiển xe máy về nhà cất giấu súng.

Nhận tin báo của người dân, Công an P.Hội Phú lập tức chỉ đạo Tổ phòng chống tội phạm phối hợp các lực lượng liên quan truy tìm, xác minh và làm rõ vụ nổ súng.

Mở rộng điều tra vụ việc, lực lượng công an đã phát hiện lô súng đạn trái phép trên.