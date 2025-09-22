Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Từ vụ nổ súng, phát hiện kho súng đạn trái phép

Trần Hiếu
Trần Hiếu
22/09/2025 18:00 GMT+7

Công an P.Hội Phú (Gia Lai) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Trần Huy Thắng, thu giữ nhiều súng đạn do người này tàng trữ trái phép.

Ngày 22.9, tổ công tác Công an P.Hội Phú bắt giữ Trần Huy Thắng (25 tuổi, ở xã Ia Dơk, Gia Lai), nghi phạm liên quan đến một vụ nổ súng, để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép súng đạn, công cụ hỗ trợ.

Khám xét phòng trọ của Thắng (tại tổ 5, P.Hội Phú), lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ lượng lớn súng đạn tàng trữ trái phép, gồm: 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay Zoraki 914 (trong hộp tiếp đạn còn 5 viên), 15 khẩu súng các loại (dạng súng Rulo, K54, K59), 23 hộp đạn hơi cay và đạn nổ (mỗi hộp 50 viên) cùng 5 hộp tiếp đạn rời nhiều loại.

Làm việc với công an, Thắng khai nhận từ tháng 3.2025 đến nay đã nhiều lần đặt mua súng qua mạng xã hội, tổng cộng 21 khẩu súng bắn đạn hơi cay, 21 hộp đạn hơi cay (1.005 viên) và 4 hộp đạn nổ (200 viên).

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ súng đạn trái phép tại gia Lai - Ảnh 2.

Trần Huy Thắng (ảnh nhỏ) và số súng đạn tàng trữ trái phép

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Số súng đạn trái phép này được Thắng cất giấu tại phòng trọ rồi rao bán trên mạng. Tính đến thời điểm bị bắt, Thắng đã bán trót lọt 5 khẩu súng cùng đạn cho một số đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trước đó, tối 21.8, khi chạy xe máy trên đường Trường Chinh (P.Hội Phú), Trần Huy Thắng va chạm với ô tô của anh T.T.H (ở cùng phường). Sau vụ va chạm, hai bên xảy ra cãi vã.

Bực tức, Thắng về phòng trọ lấy 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay Zoraki 914 (bên trong còn 8 viên đạn), rồi quay lại tìm anh H. Thấy ô tô của anh H. đang đỗ, Thắng đã bắn 3 phát chỉ thiên nhằm thị uy, đe dọa, sau đó điều khiển xe máy về nhà cất giấu súng.

Nhận tin báo của người dân, Công an P.Hội Phú lập tức chỉ đạo Tổ phòng chống tội phạm phối hợp các lực lượng liên quan truy tìm, xác minh và làm rõ vụ nổ súng.

Mở rộng điều tra vụ việc, lực lượng công an đã phát hiện lô súng đạn trái phép trên.

Tin liên quan

Tây Ninh: Bắt giữ 2 vụ tàng trữ vũ khí trái phép trong căn nhà thuê

Tây Ninh: Bắt giữ 2 vụ tàng trữ vũ khí trái phép trong căn nhà thuê

Công an TP. Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép nhiều vũ khí có tính sát thương trong 2 căn nhà thuê.

Khám phá thêm chủ đề

Súng đạn tàng trữ súng đạn Gia Lai nổ súng mua bán súng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận