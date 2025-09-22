Gia Lai: Mua tủ qua mạng, bị lừa đảo 554 triệu đồng

Ngày 21.9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.T.T (36 tuổi, ở xã An Lương, tỉnh Gia Lai; thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ) bị lừa đảo qua mạng với số tiền 554 triệu đồng.

Theo đó, cuối tháng 8 vừa qua, chị T. dùng mạng xã hội Facebook để tìm mua tủ đựng đồ cho em bé. Chị T. truy cập vào trang "Mẹ & Bé Đồ Trẻ Em - Chính hãng" rồi lựa chọn sản phẩm tủ đựng đồ với giá niêm yết 1,69 triệu đồng. Chị T. nhận được thông báo, vào dịp "tháng sinh nhật của hệ thống nên tủ đồ có giá 0 đồng, khách hàng chỉ cần thanh toán tiền vận chuyển 65.000 đồng".

Ngay sau đó, chị T. nhận được thông báo "trúng quà may mắn" là 2 chỉ vàng. Để nhận thưởng, chị T. được yêu cầu cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và được thêm vào nhóm Messenger có tên "quà đặc biệt". Trong nhóm, nhiều tài khoản khác cũng khoe rằng họ đã chuyển tiền làm thủ tục để nhận quà nên chị T. càng tin tưởng.

Tiếp đó, chị T. được yêu cầu chuyển khoản 18 triệu đồng để làm hồ sơ, thủ tục giải ngân. Tuy nhiên, sau khi chuyển, phía trang web báo lỗi hệ thống, sai cú pháp và tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác để yêu cầu chuyển thêm tiền. Do lo sợ mất số tiền đã chuyển cùng phần quà 2 chỉ vàng, chị T. liên tục làm theo yêu cầu.

Tính đến khi phát hiện bị lừa, chị T. đã chuyển tổng cộng 554 triệu đồng cho trang mạng trên. Sau đó, chị đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra làm rõ.