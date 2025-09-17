Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chuyển tiền 46 lần với 1,4 tỉ đồng, người phụ nữ mới biết bị lừa đảo

Đức Nhật
Đức Nhật
17/09/2025 21:13 GMT+7

Tin lời mời làm việc online, người phụ nữ ở Gia Lai chuyển tiền 46 lần, tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo.

Ngày 17.9, Công an P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.R (36 tuổi, ở địa phương) về việc bị lừa đảo qua mạng với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý theo thẩm quyền.

Theo trình bày của bà R., ngày 12.3, bà nhận được lời mời tham gia làm cộng tác viên online tại nhà, với nhiệm vụ đặt hàng, thanh toán nhằm tạo giao dịch ảo, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada. Các đối tượng cam kết bà sẽ được hoàn vốn và trả hoa hồng hằng ngày.

Tin tưởng lời hứa “công việc nhẹ nhàng, có thu nhập cao”, bà R. làm theo hướng dẫn của nhóm đối tượng. Trong nhiều ngày liên tiếp, bà đã 46 lần chuyển tiền, tổng cộng 1,4 tỉ đồng, vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau theo yêu cầu của chúng.

Khi bà R. đề nghị rút tiền gốc và hoa hồng thì không được giải quyết. Nghi bị lừa, bà đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện vụ lừa đảo đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Một luật sư bị lừa đảo qua mạng Facebook 488 triệu đồng

Một luật sư bị lừa đảo qua mạng Facebook 488 triệu đồng

Trong khoảng 5 tiếng đồng hồ, luật sư Trịnh Công Minh đã chuyển khoản 488 triệu đồng cho một người mạo danh con gái của ông.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo lừa đảo qua mạng sàn thương mại điện tử Gia Lai lừ đảo chiếm đoạt tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận