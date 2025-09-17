Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khánh Hòa: 2 người mất 207 triệu đồng vì lừa đảo mạo danh cán bộ BHXH

Bá Duy
Bá Duy
17/09/2025 12:52 GMT+7

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh cán bộ cơ quan này sau khi hai người dân bị chiếm đoạt 207 triệu đồng.

Ngày 17.9, đại diện BHXH tỉnh Khánh Hòa cho biết đầu tháng 9.2025, cơ quan này liên tiếp nhận được phản ánh về thủ đoạn lừa đảo khi các đối tượng tự xưng cán bộ BHXH gọi điện cho người dân, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để thực hiện giao dịch.

Ông T.N (67 tuổi, ở xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa; thuộc H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cũ) cho biết ông nhận được cuộc gọi từ một người tự giới thiệu là cán bộ BHXH. Người này thông báo thẻ BHXH của ông đã hết hạn, yêu cầu cài đặt đường link để chuyển tiền gia hạn.

Người này liên tục thúc giục ông N. thao tác nhanh trong giờ hành chính để khỏi phải đến trực tiếp cơ quan BHXH. Tin lời, ông N. làm theo hướng dẫn và chỉ ít phút sau, 149 triệu đồng trong tài khoản đã "bốc hơi".

Tương tự, bà T.N.M.N (46 tuổi, giáo viên một trường tiểu học ở xã Xuân Hải) cũng là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo khi nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ BHXH tỉnh, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Tin theo hướng dẫn, bà N. thực hiện các thao tác và bị chiếm đoạt 58 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Khánh Hòa: 2 người mất 207 triệu vì lừa đảo mạo danh BHXH - Ảnh 1.

BHXH tỉnh Khánh Hòa cảnh báo người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, để tránh bị lừa đảo

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Phạm Xuân Hải, Phó giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa, cho biết thời gian qua có nhiều trường hợp bị lừa đảo mạo danh cán bộ BHXH để chiếm đoạt tiền. Các đối tượng thường yêu cầu người dân cung cấp căn cước công dân, email hoặc cập nhật thông tin vào ứng dụng VssID-BHXH số thông qua đường link. Thậm chí, chúng còn kết bạn Zalo để hướng dẫn điều chỉnh hồ sơ.

"Hiện BHXH tỉnh Khánh Hòa không có chủ trương điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID-BHXH số hoặc thực hiện các giao dịch", ông Hải khẳng định.

BHXH tỉnh Khánh Hòa chỉ cung cấp thông tin chính thức qua các kênh: Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh; trang Fanpage BHXH tỉnh Khánh Hòa (đã cấp tích xanh); Zalo Official Account của BHXH tỉnh; số điện thoại cơ quan BHXH tỉnh 0258.3816251 hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH tỉnh và BHXH cơ sở.

Đại diện BHXH tỉnh đề nghị người dân thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách BHXH, BHYT, theo dõi cảnh báo từ cơ quan chức năng, đồng thời cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng để tránh bị kẻ gian lợi dụng.

