Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lập website giả, nhóm lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
19/09/2025 18:04 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo tinh vi, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can. Nhóm này đã lập website giả, tạo token 'rác' để đánh lừa, chiếm đoạt của các nạn nhân gần 5 tỉ đồng.

Ngày 19.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo. Đồng thời, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can gồm: Phạm Tuấn Thành (23 tuổi, trú Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (27 tuổi, trú Hà Nội), Phạm Tiến Dũng (26 tuổi, trú Hưng Yên) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Lập website giả, nhóm lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Phạm Tuấn Thành, Nguyễn Huy Hiệp và Phạm Tiến Dũng

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, 3 bị can này đã lập các nhóm "VIP" trên mạng xã hội, thuê dựng website giả mạo dự án tiền ảo nổi tiếng rồi dụ dỗ nạn nhân nạp tiền mua USDT (một loại tiền điện tử), kết nối ví MetaMask và chấp nhận quyền chi tiêu ẩn.

Sau đó, nhóm lừa đảo phát hành token (tài sản số) "rác" như SAH, KAR… để đánh lừa, khiến nạn nhân tin rằng đã đầu tư thành công.

Với thủ đoạn này, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của 2 bị hại.

Công an TP.Đà Nẵng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, một ô tô Mercedes GLC 300 và phong tỏa khoảng 7 tỉ đồng trong tài khoản liên quan để phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Vụ án đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an TP.Đà Nẵng cảnh báo người dân tuyệt đối không tiết lộ seed phrase (khôi phục ví), không kết nối ví điện tử với các trang web lạ. Đặc biệt, không bấm "approve" (chấp thuận) cho phép rút tiền vô hạn từ ví, vì hành động này có thể khiến toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần giữ lại toàn bộ tin nhắn, giao dịch liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.

Tin liên quan

Nữ bị can giả danh thẩm phán, lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng

Nữ bị can giả danh thẩm phán, lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt giam nữ bị can 37 tuổi, giả danh thẩm phán lừa đảo 'chạy án', chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng của người dân.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo Chiếm đoạt tài sản Đà Nẵng mạng xã hội tạm giam tiền ảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận