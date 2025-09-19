Lập website giả, nhóm lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng

Ngày 19.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo. Đồng thời, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can gồm: Phạm Tuấn Thành (23 tuổi, trú Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (27 tuổi, trú Hà Nội), Phạm Tiến Dũng (26 tuổi, trú Hưng Yên) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Phạm Tuấn Thành, Nguyễn Huy Hiệp và Phạm Tiến Dũng ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, 3 bị can này đã lập các nhóm "VIP" trên mạng xã hội, thuê dựng website giả mạo dự án tiền ảo nổi tiếng rồi dụ dỗ nạn nhân nạp tiền mua USDT (một loại tiền điện tử), kết nối ví MetaMask và chấp nhận quyền chi tiêu ẩn.

Sau đó, nhóm lừa đảo phát hành token (tài sản số) "rác" như SAH, KAR… để đánh lừa, khiến nạn nhân tin rằng đã đầu tư thành công.

Với thủ đoạn này, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của 2 bị hại.

Công an TP.Đà Nẵng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, một ô tô Mercedes GLC 300 và phong tỏa khoảng 7 tỉ đồng trong tài khoản liên quan để phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Vụ án đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an TP.Đà Nẵng cảnh báo người dân tuyệt đối không tiết lộ seed phrase (khôi phục ví), không kết nối ví điện tử với các trang web lạ. Đặc biệt, không bấm "approve" (chấp thuận) cho phép rút tiền vô hạn từ ví, vì hành động này có thể khiến toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần giữ lại toàn bộ tin nhắn, giao dịch liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.