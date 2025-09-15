Hàng nghìn người mất hàng chục tỉ đồng trên sàn tiền ảo WorldMall

Trưa 15.9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, Công an Hà Nội và các đơn vị liên quan vừa triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia dự án tiền ảo WorldMall.app (đồng WM), huy động hàng chục tỉ đồng của người dân khắp cả nước.

Bước đầu, cảnh sát xác định từ tháng 3 vừa qua, Bùi Quang Minh (34 tuổi, trú P.Trần Lãm, Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (37 tuổi, trú P.Vĩnh Tuy, Hà Nội) và Lê Văn Thành (37 tuổi, trú P.Vĩnh Tuy) lập trình phần mềm WorldMall.app, với đồng tiền ảo WM.

Bùi Quang Minh được xác định là người cầm đầu ẢNH: BCA

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo WorldMall, Minh câu kết với Nguyễn Thành Phước (46 tuổi, trú P.Long Biên, Hà Nội) và Đồng Thị Kim Dung (52 tuổi, trú P.Yên Hòa, Hà Nội) cùng nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, livestream để phát triển hệ thống đầu tư.

Nhằm tạo niềm tin để nhà đầu tư tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 - 21%/năm.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm của Minh đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng chục tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an cũng đang truy tìm những người có liên quan để xử lý và thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

C02 khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo đầu tư tiền ảo với lãi suất cao, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.