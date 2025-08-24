Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự
Lăng kính bạn đọc

Chặn đứng biến tướng kinh doanh đa cấp tiền ảo

Kim Lan
Kim Lan
(tổng hợp)
24/08/2025 04:20 GMT+7

Khâu kiểm tra, quản lý mô hình kinh doanh đa cấp phải được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là trong bối cảnh tiền kỹ thuật số (tiền ảo) đang có xu hướng được thừa nhận.

Như Thanh Niên đề cập, liên tiếp những đường dây huy động vốn, dụ dỗ người dân đầu tư tiền ảo trái phép bị cơ quan chức năng triệt phá, nhưng hình thức kinh doanh đa cấp này vẫn mọc ra như vòi bạch tuộc.

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá một đường dây lừa đảo dưới hình thức đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tiền ảo. Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP.HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website và tiền ảo TCIS. Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9.8, khi các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua, thuộc xã Suối Hai, Hà Nội, thì các chiến sĩ công an ập vào kiểm tra, bắt quả tang. Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cảnh giác với đầu tư siêu lợi nhuận

Khi câu chuyện "đa cấp biến tướng" xuất hiện trở lại, lần này là với mô hình đầu tư tiền ảo, nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên nhận xét "bẫy lừa đảo đa cấp thường mê hoặc nạn nhân bằng con số đầu tư siêu lợi nhuận".

Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám xét tại hiện trường hội thảo đa cấp “đầu tư tiền ảo”

BĐ Ung Pham chia sẻ: "Tôi từng bị mời mọc, dụ dỗ vào đường dây đa cấp với lãi suất hơn 10 lần so với gửi ngân hàng. Rồi tôi tự hỏi nếu ngon ăn như vậy thì người nhà họ đâu, sao lại đến lượt người ngoài như mình? Tôi không tham gia. Đường dây đó sau này bị công an bắt".

Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tỉnh táo, BĐ vansangta chua xót: "Cũng đầu tư đa cấp, người nhà mình mặc dù đã được mình cảnh báo từ đầu, nhưng vẫn không tin. Bây giờ nhận kết cục đắng ngắt".

Tán thành, BĐ Trường Mai nhận xét: "Bài học từ trước đến nay là các đường dây đa cấp biến tướng toàn đưa bánh vẽ, nạn nhân sập hố vì thiếu cảnh giác trước miếng bánh vẽ siêu lợi nhuận".

Cần quản lý tiền ảo

Trả lời câu hỏi vì sao "vòi bạch tuộc" đa cấp biến tướng lại lộng hành với chiêu trò đầu tư tiền ảo, BĐ Minh Nghĩa phân tích: "Vì tiền ảo đang trên con đường trở thành một tài sản số, hình thức rất mới, nên không phải ai cũng hiểu biết về tiền ảo. Điều này vô tình trở thành kẽ hở cho các đường dây đa cấp biến tướng len vào".

Đa số BĐ đều cho rằng phải xử lý mạnh tay các đường dây đa cấp biến tướng, không để chúng lợi dụng tiền ảo vào mục đích lừa đảo.

BĐ Thuy Lê nêu: "Cần có đường dây nóng riêng biệt để tố giác tội phạm lợi dụng tiền ảo. Việc kiểm tra, quản lý mô hình kinh doanh đa cấp phải làm thường xuyên. Quan trọng là cơ quan quản lý nhà nước sớm có câu trả lời về tính chính danh của tiền ảo".

Đã có các hoạt động lôi kéo giao dịch ngầm tiền ảo ở các khu vực kinh tế cá nhân dưới nhiều hình thức lừa đảo, đa cấp. Cơ quan quản lý cần để mắt tới.

Trung Huynh

Những nội dung, hiểu biết về tiền điện tử, tiền ảo... còn hạn chế. Người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thêm nhiều thông tin toàn diện, đầy đủ để có kiến thức, kỹ năng khi tham gia đầu tư và các giao dịch khác.

Linh Thảo

Người phụ nữ ở Hà Nội được tội phạm chuyển 18 triệu đồng chơi thử tiền ảo

Người phụ nữ ở Hà Nội được tội phạm chuyển 18 triệu đồng chơi thử tiền ảo

Được tội phạm chuyển 18 triệu đồng đầu tư tiền ảo và thấy có lãi, dễ kiếm tiền nên người phụ nữ 45 tuổi ở Hà Nội đã nạp gần 700 triệu đồng, sau đó mất sạch.

