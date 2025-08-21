Bắt 3 bị can chiếm đoạt 200 tỉ của 3.000 nhà đầu tư tiền ảo

Chiều 21.8, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng (39 tuổi, trú Hà Nội), Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) và Ngô Khắc Trung (34 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Game "sập" tiền cũng bốc hơi

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình, Công an Hà Nội phát hiện Thắng thành lập Công ty Maxx Group, quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, trong đó có 2 dự án là "Wingstep" và "Game Naga Kingdom".

Mỗi dự án tiền ảo, Thắng được hưởng phần trăm theo tỷ lệ với chủ dự án, từ 5 - 50% số tiền huy động được. Trung là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, thực hiện quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư các dự án.

3 bị can trong vụ án ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Đối với dự án Wingstep, nhà đầu tư phải tải ứng dụng "Wingstep" trên website, nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT có giá từ 100 -1.200 USD/đôi.

Hằng ngày, nhà đầu tư bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD.

Để thu hút người tham gia, Thắng giới thiệu dự án này của Hàn Quốc, là dự án đem lại lợi nhuận cao, lâu dài. Với mỗi khách hàng tham gia, các đối tượng sẽ được hưởng 5% số tiền đầu tư với F1, 3% số tiền đầu tư của F2.

Thắng cùng các đối tượng tổ chức truyền thông và sự kiện quảng bá, thu hút nhà đầu tư vào dự án này. Có tổng số khoảng 50 khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep với số tiền khoảng 300.000 USD, tương đương 7,2 tỉ đồng.

Dự án Wingstep hoạt động từ tháng 5 - tháng 8.2022 thì không còn thanh khoản và nhà đầu tư không rút được tiền nữa. Toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.

Bị can Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu dự án Naga Kingdom ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Đối với dự án Game Naga Kingdom, người tham gia sẽ mua các NFT nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig… hay còn được gọi là các "Linh thú" có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (Linh thú NFT Pig có giá đến 400 triệu đồng).

Sau khi mua NFT, các nhà đầu tư chơi game để kiếm được thưởng là đồng tiền ảo "Maga" rồi chuyển đổi về đồng BUSD. Dự án này do Thắng liên kết với chủ dự án là Lộc để quảng bá, thu hút nhà đầu tư về cho dự án.

Thắng giới thiệu đây là một tựa game ứng dụng Blockchain, có phát hành NFT, dự án đem lại lợi nhuận cao (từ 5 - 8%/tháng), hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10% trên tổng số tiền đầu tư (5% F1, 3% F2 và 2% F3).

Quá trình các đối tượng tổ chức giới thiệu và tư vấn cho khách hàng đã có tổng số 20 khách hàng đầu tư với số tiền 60.000 USD (tương đương 1,5 tỉ đồng) vào dự án này. Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng hoạt động, dự án Game Naga Kingdom bị "sập", không chơi được nữa. Các khách hàng đầu tư vào dự án đều bị thua lỗ, mất toàn bộ số tiền đầu tư.

Chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 người

Làm việc với công an, các bị can thừa nhận các dự án nêu trên đều không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng vì lợi nhuận được hưởng nên khi tư vấn, giới thiệu cho khách hàng tham gia đều đưa ra thông tin dự án tốt, nhanh thu hồi vốn, lợi nhuận cao.

Trên thực tế, các dự án chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi bị lỗi, dừng hoạt động, khách hàng không rút được tiền ra và đều bị thua lỗ.

Công an Hà Nội xác định, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỉ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Theo Công an Hà Nội, còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của Đặng Quốc Thắng cùng đồng bọn.

Do vậy, Công an Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các dự án trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự qua điều tra viên Đoàn Văn Bằng theo số điện thoại 0904635467 hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua điều tra viên Nguyễn Hồng Tiến theo số điện thoại 0902136588 để giải quyết theo quy định của pháp luật.