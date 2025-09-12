Dàn cảnh mua bán rồi cướp 3 tỉ đồng tiền ảo USDT ở Hưng Yên

Chiều 12.9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Xuân Thảo (33 tuổi, trú xã Tiên Hoa, Hưng Yên), Nguyễn Xuân Tùng (38 tuổi, trú xã Đoàn Đào, Hưng Yên), Nguyễn Mạnh Hoàn (35 tuổi, trú TP.HCM) và Bùi Đình Danh (27 tuổi, trú xã Đoàn Đào) cùng về tội cướp tài sản.

4 bị can tại cơ quan điều tra ẢNH: QUANG ĐÀM

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5.9, PC02 Công an tỉnh Hưng Yên nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Đ. (33 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) về việc bị một nhóm đối tượng lạ mặt dàn cảnh cướp giật số tiền 3 tỉ đồng thông qua việc mua bán tiền ảo (tiền điện tử USDT có tỷ lệ giao dịch bằng với đồng USD) vào sáng cùng ngày, tại khu vực xã Quang Hưng (Hưng Yên).

PC02 Công an tỉnh Hưng Yên đã khoanh vùng và xác định 4 người gây án. Sau khi phạm tội, nhóm này chia nhau bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành phố để xóa dấu vết.

Tang vật vụ án ẢNH: QUANG ĐÀM

Chiều 6.9, PC02 Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động lực lượng, đồng loạt bắt giữ 4 bị can tại các địa điểm ở Hưng Yên, Hà Nội và Hải Phòng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ 1,81 tỉ đồng tiền mặt, 2 xe ô tô, 5 điện thoại di động; đồng thời, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng của các bị can với số tiền 1,19 tỉ đồng.

Làm việc với cảnh sát, 4 bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.