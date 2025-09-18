Nữ bị can giả danh thẩm phán, lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng

Ngày 18.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thực hiện quyết định khởi tố, bắt giam bị can Lâm Thị Hương (hay còn gọi là Hoài - 37 tuổi, ở P.B'Lao, Lâm Đồng), về hành vi giả danh thẩm phán, lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng của người dân.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam nữ bị can giả danh thẩm phán lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an Lâm Đồng nhận được đơn tố cáo của bà N.T.H (62 tuổi, ở P.1 Bảo Lộc, Lâm Đồng) từ Viện KSND tối cao chuyển theo đường công văn. Theo đó, bà H. tố cáo Lâm Thị Hương (đang bán vật liệu xây dựng) lừa đảo thông qua hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ khi hứa hẹn giúp bà H. thắng kiện trong một vụ án dân sự.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng làm rõ Hương đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi để lừa đảo bà H.. Hương tự bịa đặt thông tin rằng đã nhờ được ông N.C, là thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM, để giúp bà H. thắng kiện.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của bị can Hương ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hương tạo tài khoản Zalo giả, mạo danh ông N.C gửi tin nhắn và hình ảnh để bà H. tin tưởng.

Hương yêu cầu bà H. chuyển tiền để "lo chạy án". Hương mượn tài khoản ngân hàng của một người khác để chụp ảnh các giao dịch chuyển tiền giả, gửi cho nạn nhân, khẳng định rằng tiền đã được chuyển cho "người của ông N.C".

Tinh vi hơn, Hương nhờ một người đàn ông khác giả danh thẩm phán N.C để nói chuyện điện thoại với nạn nhân nhằm củng cố niềm tin và thúc đẩy việc chuyển tiền.

Do cả tin, bà H. đã chuyển tổng cộng 1,3 tỉ đồng cho Hương. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Hương sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các nghi phạm liên quan vụ giả danh chánh án để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.