Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Mượn xe máy của bạn bè rồi đem đi cầm cố, bị khởi tố

Bắc Bình
Bắc Bình
16/09/2025 15:14 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố, bắt khẩn cấp Lê Hoàng Quốc Duy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mượn xe máy của bạn bè đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngày 16.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Lê Hoàng Quốc Duy (22 tuổi, ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND Khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp phê chuẩn

Mượn xe của nhiều bạn đem cầm cố, nam thanh niên ở Đồng Tháp bị bắt - Ảnh 1.

Bị can Duy và xe máy của bạn đã bị Duy lừa đảo cầm cố lấy tiền tiêu xài

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, Duy nhiều lần lợi dụng mối quan hệ quen biết để mượn xe máy rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vụ thứ nhất, tối 21.6, tại nhà một người bạn ở P.Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp), Duy hỏi mượn xe máy hiệu Wave Alpha BS 63AA - 169.82 của anh L.M.S với lý do "đi mua đồ ăn". Chỉ ít phút sau, Duy gọi điện nói dối rằng xe đã bị CSGT lập biên bản và tạm giữ. Thực tế, Duy đã mang xe đến một quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám để cầm cố cho Nguyễn Thanh Nhàn lấy 12 triệu đồng, nhận về 10,8 triệu sau khi trừ phí, rồi tiêu xài hết. Khi phát hiện xe không hề bị tạm giữ, anh S. tố giác đến công an.

Vụ thứ hai, ngày 23.6, Duy tiếp tục giở thủ đoạn tương tự với anh N.H.H, mượn xe máy hiệu Exciter BS 95B1 - 402.88. Sau đó, Duy mang xe cầm cho một người tên Lê Trí Khương lấy 8 triệu đồng. Chiếc xe này sau đó bị bán lại cho người khác, hiện công an đang truy tìm.

Vụ thứ ba, ngày 19.8, Duy mượn xe máy hiệu Vario BS 63AS - 078.59 của anh T.N.K rồi đem cầm cho Nguyễn Thanh Nhàn (người từng nhận cầm chiếc xe trong vụ đầu tiên) lấy 25 triệu đồng. Số tiền này Duy cũng tiêu hết, còn chiếc xe đã bị bán cho người khác.

Tổng cộng qua 3 vụ, Duy đã chiếm đoạt tài sản trị giá gần 60 triệu đồng. Sau khi bị tố giác, Duy bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó bị công an tạm giữ từ ngày 5.9.

Hiện, Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Tháp đã thu hồi được một chiếc xe, tiếp tục tìm hai chiếc xe còn lại để trả cho bị hại.

Tin liên quan

Đồng Tháp: Bắt giam cựu cán bộ tư pháp lừa đảo 2,1 tỉ đồng

Đồng Tháp: Bắt giam cựu cán bộ tư pháp lừa đảo 2,1 tỉ đồng

Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam Huỳnh Thị Mộng Cầm (cựu công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

cầm cố lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận