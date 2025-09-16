Mượn xe máy của bạn bè rồi đem đi cầm cố, bị khởi tố

Ngày 16.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Lê Hoàng Quốc Duy (22 tuổi, ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND Khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp phê chuẩn

Bị can Duy và xe máy của bạn đã bị Duy lừa đảo cầm cố lấy tiền tiêu xài ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, Duy nhiều lần lợi dụng mối quan hệ quen biết để mượn xe máy rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vụ thứ nhất, tối 21.6, tại nhà một người bạn ở P.Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp), Duy hỏi mượn xe máy hiệu Wave Alpha BS 63AA - 169.82 của anh L.M.S với lý do "đi mua đồ ăn". Chỉ ít phút sau, Duy gọi điện nói dối rằng xe đã bị CSGT lập biên bản và tạm giữ. Thực tế, Duy đã mang xe đến một quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám để cầm cố cho Nguyễn Thanh Nhàn lấy 12 triệu đồng, nhận về 10,8 triệu sau khi trừ phí, rồi tiêu xài hết. Khi phát hiện xe không hề bị tạm giữ, anh S. tố giác đến công an.

Vụ thứ hai, ngày 23.6, Duy tiếp tục giở thủ đoạn tương tự với anh N.H.H, mượn xe máy hiệu Exciter BS 95B1 - 402.88. Sau đó, Duy mang xe cầm cho một người tên Lê Trí Khương lấy 8 triệu đồng. Chiếc xe này sau đó bị bán lại cho người khác, hiện công an đang truy tìm.

Vụ thứ ba, ngày 19.8, Duy mượn xe máy hiệu Vario BS 63AS - 078.59 của anh T.N.K rồi đem cầm cho Nguyễn Thanh Nhàn (người từng nhận cầm chiếc xe trong vụ đầu tiên) lấy 25 triệu đồng. Số tiền này Duy cũng tiêu hết, còn chiếc xe đã bị bán cho người khác.

Tổng cộng qua 3 vụ, Duy đã chiếm đoạt tài sản trị giá gần 60 triệu đồng. Sau khi bị tố giác, Duy bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó bị công an tạm giữ từ ngày 5.9.

Hiện, Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Tháp đã thu hồi được một chiếc xe, tiếp tục tìm hai chiếc xe còn lại để trả cho bị hại.