Thời sự

Lâm Đồng: Thuê 6 ô tô rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố

Lâm Viên
Lâm Viên
05/09/2025 19:46 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Hải (35 tuổi), để điều tra về việc thuê 6 ô tô tự lái, sau đó làm giả giấy tờ mang đi cầm cố, lừa đảo tiền tỉ.

Ngày 5.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Hải (35 tuổi, ngụ P.Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng - thuộc TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông cũ), để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức". Hải là người thuê 6 ô tô tự lái, sau đó làm giả giấy tờ mang đi cầm cố, lừa đảo lấy 3,55 tỉ đồng để đánh bạc, tiêu xài cá nhân.

Lâm Đồng: Thuê 6 ô tô làm giả giấy tờ mang đi cầm cố- Ảnh 1.

Trần Văn Hải (bên phải) thuê ô tô rồi làm giả giấy tờ để cầm cố, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 22.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn tố giác của anh T.A.D (ngụ xã Đức Lập, Lâm Đồng - thuộc H.Đắk Mil, Đắk Nông cũ), tố cáo Trần Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc thuê ô tô tự lái, sau đó làm giả giấy tờ mang xe đi cầm cố.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an Lâm Đồng khẩn trương lập tổ công tác, xác minh, thu thập chứng cứ và đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hải để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan CSĐT, Hải khai nhận do cần tiền đánh bạc, trả nợ và tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định thuê ô tô tự lái, làm giả giấy đăng ký xe, giấy ủy quyền rồi mang đi cầm cố. Hải đã thuê 6 ô tô của 6 người với tổng giá trị gần 5 tỉ đồng tại Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM. Sau đó, Hải làm giả giấy tờ để mang xe đi cầm cố lấy 3,55 tỉ đồng sử dụng vào việc đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của Hải hãy chủ động trình báo để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

