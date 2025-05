Thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố hơn 500 triệu đồng

Ngày 15.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Văn Thành (30 tuổi, trú tại TT.Quảng Phú, H.Cư M'gar) để điều tra về 3 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo điều tra ban đầu, Thành có quen biết với 3 người kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái ở TP.Buôn Ma Thuột và H.Cư Mgar. Năm 2024, do đầu tư kinh doanh thua lỗ nên Thành nảy sinh ý định thuê xe của 3 người này rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Đỗ Văn Thành liên quan vụ thuê 3 xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố hơn 500 triệu đồng ẢNH: CACC

Từ tháng 3 - 12.2024, Thành đã đến thuê 3 chiếc xe ô tô tự lái của 3 người trên rồi mang đi cầm cố lấy hơn 500 triệu đồng. Trong đó, có 1 chiếc xe ô tô Thành đã đặt làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Thành trên mạng xã hội.

Sau khi hết thời hạn thuê xe, 3 bị hại nhiều lần liên hệ Thành để lấy lại xe thì phát hiện Thành đã mang xe đi cầm cố, không còn khả năng chuộc lại nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan chức năng đã thu hồi được 2 chiếc xe có tổng trị giá 760 triệu đồng và tiếp tục xác minh truy thu chiếc xe còn lại, củng cố hồ sơ để xử lý Thành theo quy định của pháp luật.