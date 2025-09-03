Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng bị gán ghép hình ảnh với nội dung sai sự thật

Ngày 3.9, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Dương Khắc Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cho biết cách đây 3 ngày, có người bạn chuyển cho ông đường link một tài khoản TikTok, đăng hình ảnh của ông phát biểu tại nghị trường Quốc hội, rồi gán ghép hình ảnh với dòng chữ có nội dung: "Đề xuất sốc: vợ hoặc chồng đi nhậu quá 20 giờ có thể bị xử phạt nghiêm, mức phạt dự kiến lên đến 30 triệu đồng".

TikTok này đã dùng hình ảnh ông Dương Khắc Mai phát biểu tại nghị trường Quốc hội để ghép với dòng chữ có nội dung: "Đề xuất sốc: vợ hoặc chồng đi nhậu quá 20 giờ có thể bị xử phạt nghiêm, mức phạt dự kiến lên đến 30 triệu đồng" ẢNH: L.V

Ông Mai khẳng định "Tôi chưa bao giờ phát biểu như thế. Chủ tài khoản TikTok đã dùng hình ảnh của tôi và ghép vào nội dung như thế là bịa đặt, vu khống, hoàn toàn sai sự thật. Làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một đại biểu Quốc hội".

Điều đáng nói, nội dung sai sự thật này được phát tán trên mạng xã hội những ngày qua, đến trưa nay 3.9 đã thu hút hơn 1 triệu lượt người xem, hàng chục nghìn lượt tương tác, hơn 8.000 bình luận và hơn 3.600 tài khoản TikTok khác chia sẻ.

Đến trưa 3.9 trên mạng xã hội vẫn xuất hiện TikTok có hình ảnh ông Mai bị gán ghép với nội dung sai sự thật ẢNH: L.V

Ông Mai cho biết thêm, sau khi xem TikTok đó, ông đã trình báo vụ việc lên Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng thời báo lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng, đề nghị vào cuộc làm rõ và xử lý chủ tài khoản TikTok đã gán ghép hình ảnh của ông vào nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc nói trên.