Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng bị gán ghép hình ảnh với nội dung sai sự thật

Lâm Viên
Lâm Viên
03/09/2025 12:22 GMT+7

Ông Dương Khắc Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bị một tài khoản TikTok gán ghép hình ảnh vào nội dung sai sự thật, rồi phát tán trên không gian mạng thu hút hơn 1 triệu người xem.

Ngày 3.9, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Dương Khắc Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cho biết cách đây 3 ngày, có người bạn chuyển cho ông đường link một tài khoản TikTok, đăng hình ảnh của ông phát biểu tại nghị trường Quốc hội, rồi gán ghép hình ảnh với dòng chữ có nội dung: "Đề xuất sốc: vợ hoặc chồng đi nhậu quá 20 giờ có thể bị xử phạt nghiêm, mức phạt dự kiến lên đến 30 triệu đồng".

Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng bị gán ghép hình ảnh sai sự thật trên TikTok - Ảnh 1.

TikTok này đã dùng hình ảnh ông Dương Khắc Mai phát biểu tại nghị trường Quốc hội để ghép với dòng chữ có nội dung: "Đề xuất sốc: vợ hoặc chồng đi nhậu quá 20 giờ có thể bị xử phạt nghiêm, mức phạt dự kiến lên đến 30 triệu đồng"

ẢNH: L.V

Ông Mai khẳng định "Tôi chưa bao giờ phát biểu như thế. Chủ tài khoản TikTok đã dùng hình ảnh của tôi và ghép vào nội dung như thế là bịa đặt, vu khống, hoàn toàn sai sự thật. Làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một đại biểu Quốc hội".

Điều đáng nói, nội dung sai sự thật này được phát tán trên mạng xã hội những ngày qua, đến trưa nay 3.9 đã thu hút hơn 1 triệu lượt người xem, hàng chục nghìn lượt tương tác, hơn 8.000 bình luận và hơn 3.600 tài khoản TikTok khác chia sẻ.

Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng bị gán ghép hình ảnh sai sự thật trên TikTok - Ảnh 2.

Đến trưa 3.9 trên mạng xã hội vẫn xuất hiện TikTok có hình ảnh ông Mai bị gán ghép với nội dung sai sự thật

ẢNH: L.V

Ông Mai cho biết thêm, sau khi xem TikTok đó, ông đã trình báo vụ việc lên Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng thời báo lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng, đề nghị vào cuộc làm rõ và xử lý chủ tài khoản TikTok đã gán ghép hình ảnh của ông vào nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc nói trên.

Tin liên quan

Nhân viên Công ty luật TNHH Power Law cắt ghép hình ảnh, vu khống để đòi nợ

Nhân viên Công ty luật TNHH Power Law cắt ghép hình ảnh, vu khống để đòi nợ

Hôm qua (1.12), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá vụ nhiều nhân viên Công ty luật TNHH Power Law vu khống, bôi nhọ người vay tiền nhằm mục đích thu hồi nợ.

Khám phá thêm chủ đề

Đại biểu quốc hội Công an tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai Sai sự thật bịa đặt Vu khống TikTok Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận