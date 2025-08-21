Đại biểu Quốc hội: 'Hộp sữa nghi là giả nhưng không biết báo cho ai'

Sáng 21.8, Ủy ban Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường và Ủy ban Dân nguyện - Giám sát tổ chức phiên giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Tạ Văn Hạ và hộp sữa nhập khẩu nghi là giả ẢNH: PHẠM THẮNG

Cầm trên tay hộp sữa non nhập khẩu từ Mỹ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Tạ Văn Hạ nói nghi sản phẩm này là giả vì bề ngoài rất đẹp, đủ nhãn mác và cả tem chống hàng giả, nhưng khi mở mã vạch ra lại "không có thông tin gì". Địa chỉ từ đơn vị phân phối cũng không liên hệ được.

Theo ông Hạ, nếu nhìn bằng mắt thường rất khó nhận biết sản phẩm là giả hay thật, trong khi các sản phẩm thuốc giả và thực phẩm giả ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng người dân.

"Nếu sản phẩm này là giả thì cơ quan nào trả lời trước nhân dân. Trách nhiệm chính thuộc về cơ quan nào?", ông Hạ nói.

Theo ông Hạ, hiện rất nhiều cơ quan có trách nhiệm quản lý vấn đề thực phẩm giả và cơ chế chủ yếu là phối hợp. Cơ quan nào sẽ đứng ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân về sản phẩm giả này?

Ông Hạ cũng cho rằng, cơ chế xử phạt đối với sản xuất hàng giả hiện chưa đủ sức răn đe. "Theo Nghị định 98, sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng chỉ phạt đến 100 triệu đồng, về buôn bán là 70 triệu đồng. Trong khi một hộp sữa như thế này có giá từ 150.000 - 180.000 đồng. Với mức lợi nhuận như vậy thì mức phạt 100 triệu đồng đã đủ tính răn đe hay chưa", ông Hạ nêu câu hỏi chất vấn.

Giải trình, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Nghị định 98 đã nêu rất rõ các tình huống để xác định hàng giả. Vì vậy, hộp sữa mà ông Hạ mang tới phiên giải trình khả năng cao là giả.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân báo cáo tại phiên giải trình ẢNH: PHẠM THĂNG

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Tân, để chứng minh được đây là hàng giả thì phải có cơ quan chức năng. Chẳng hạn Cục Quản lý thị trường phải có một quy trình để kiểm tra thì mới có thể khẳng định được đây là hàng giả và có thể xử lý được.

"Đây là một quy trình trong luật xử lý. Chúng tôi đang cố gắng rà soát, sửa đổi để với các sản phẩm đặc biệt liên quan đến thuốc giả, thực phẩm giả, sẽ có những quy trình chặt chẽ và nhanh để sớm xử lý", ông Tân nêu.

Ông Tân cũng khẳng định, chế tài với hàng giả, thuốc giả có đầy đủ hết, thậm chí là hình sự. Tuy nhiên, chế tài hiện chưa đủ răn đe. Ông Tân cho biết, sắp tới, khi sửa đổi Nghị định 98 sẽ bổ sung thêm chế tài phù hợp.

Tuy nhiên, thuốc giả và thực phẩm giả với một lợi nhuận rất lớn, chắc chắn doanh nghiệp vẫn sẽ làm giả. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cơ chế phải phát hiện nhanh, xử lý nhanh và nghiêm.

Phiên giải trình về phòng, chống thực phẩm giả, thuốc giả tổ chức sáng nay 21.8 ẢNH: PHẠM THẮNG

Cơ chế quản lý lỏng lẻo và thiếu hiệu quả

Điều hành phiên giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nói, hộp sữa mà đại biểu Tạ Văn Hạ mang tới phiên giải trình không khẳng định là giả, tuy nhiên, vấn đề là khi nghi ngờ có dấu hiệu đây là hàng giả thì báo cho ai, ai sẽ xử lý và xử lý bằng cách nào.

"Chúng tôi muốn khi làm các quy định pháp luật thì minh bạch ra để người dân biết được. Chúng ta nói huy động nhân dân giám sát, bây giờ những việc người ta nghi ngờ, nếu mình có quy định rồi thì thông tin rộng rãi để người dân biết chỗ người ta có thể trông chờ", ông Vinh nêu.

Ông Tạ Văn Hạ nói thêm, cơ chế quản lý hiện nay rõ ràng là lỏng lẻo và thiếu hiệu quả. "Tôi muốn hỏi là một sản phẩm giả thì trách nhiệm chính thuộc về ai. Khi phát hiện thế này thì dân báo cho ai. Tôi cho rằng cần phải có một cơ quan chịu trách nhiệm chính trong quản lý nhà nước về thực phẩm giả", ông Hạ nói thêm.

Giải trình thêm, Thứ trưởng Tân nói nếu người dân nhìn thấy, nghi ngờ hàng giả thì hoàn toàn có thể gửi phản ánh đến các cơ quan chức năng, không chỉ riêng Bộ Công thương mà các bộ, ngành và địa phương. Việc này đã có cơ chế khiếu nại, tố cáo; cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đầy đủ.

"Trách nhiệm cơ quan tiếp nhận khiếu nại tố cáo cũng rất rõ và đang thực hiện. Còn trách nhiệm các bộ, ngành đến đâu thì quy định rất rõ trong luật rồi. Chúng tôi nghĩ không có vấn đề gì phải băn khoăn", ông Tân nói.