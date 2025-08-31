Bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin 'biểu tình đòi phát vé' ở Hà Nội

Chiều 31.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh D.H.T (31 tuổi, trú P.Phú Diễn, Hà Nội) vì tung tin "biểu tình đòi phát vé tại Nhà hát Lớn Hà Nội".

Công an làm việc với D.H.T ẢNH: PA03 CÔNG AN HÀ NỘI

Trước đó, PA03 Công an Hà Nội phát hiện trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video dài hơn 1 phút kèm tiêu đề "Biểu tình đòi phát vé ở Nhà hát Lớn", phản ánh sai sự thật về việc phát vé chương trình Việt Nam trong tôi diễn ra tại Triển lãm Quốc gia Đông Anh (Hà Nội). Video thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều bình luận trái chiều, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan, tổ chức và gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Vào cuộc xác minh, PA03 Công an Hà Nội xác định D.H.T là chủ tài khoản. Video được đăng ngày 20.8 và đến 26.8 đã đạt 832.800 lượt xem, 22.500 lượt tương tác và 1.898 bình luận, trong đó nhiều ý kiến tiêu cực gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Ngày 27.8, công an đã triệu tập T. về làm việc.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận trong lúc xếp hàng nhận vé tham dự chương trình, T. đã ghi lại video và biên tập, đặt tiêu đề sai sự thật nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác, D.H.T đã gỡ bỏ video vi phạm và cam kết không tái phạm.

PA03 Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T. về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức" theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

‎‎PA03 Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Các trường hợp cố tình tung tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định.