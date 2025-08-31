Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin 'biểu tình đòi phát vé' ở Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
31/08/2025 16:20 GMT+7

Muốn tăng tương tác và thu hút người xem, nam thanh niên ở Hà Nội đã biên tập video và đăng với tiêu đề sai sự thật 'biểu tình đòi phát vé ở Nhà hát Lớn' gây dư luận xấu.

Chiều 31.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh D.H.T (31 tuổi, trú P.Phú Diễn, Hà Nội) vì tung tin "biểu tình đòi phát vé tại Nhà hát Lớn Hà Nội".

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin 'biểu tình đòi phát vé' ở Hà Nội- Ảnh 1.

Công an làm việc với D.H.T

ẢNH: PA03 CÔNG AN HÀ NỘI

Trước đó, PA03 Công an Hà Nội phát hiện trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video dài hơn 1 phút kèm tiêu đề "Biểu tình đòi phát vé ở Nhà hát Lớn", phản ánh sai sự thật về việc phát vé chương trình Việt Nam trong tôi diễn ra tại Triển lãm Quốc gia Đông Anh (Hà Nội). Video thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều bình luận trái chiều, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan, tổ chức và gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Vào cuộc xác minh, PA03 Công an Hà Nội xác định D.H.T là chủ tài khoản. Video được đăng ngày 20.8 và đến 26.8 đã đạt 832.800 lượt xem, 22.500 lượt tương tác và 1.898 bình luận, trong đó nhiều ý kiến tiêu cực gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Ngày 27.8, công an đã triệu tập T. về làm việc.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận trong lúc xếp hàng nhận vé tham dự chương trình, T. đã ghi lại video và biên tập, đặt tiêu đề sai sự thật nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác, D.H.T đã gỡ bỏ video vi phạm và cam kết không tái phạm.

PA03 Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T. về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức" theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

‎‎PA03 Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Các trường hợp cố tình tung tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Triệu tập người livestream tung tin 'vỡ đập thủy điện ở Nghệ An'

Triệu tập người livestream tung tin 'vỡ đập thủy điện ở Nghệ An'

Công an Nghệ An đã triệu tập người phát trực tiếp (livestream) tung tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ vào chiều 27.7, khiến hàng ngàn người ở vùng hạ du phải chạy khỏi nhà.

Tung tin thất thiệt 'sầu riêng ngâm hóa chất', bị phạt 7,5 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Công an Hà Nội tung tin sai sự thật tin giả Việt Nam trong tôi Nhà hát Lớn Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận