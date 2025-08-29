Công an Hà Nội bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi cho người già, cựu chiến binh

Trong lễ ra quân đảm bảo an ninh, trật tự lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 vào sáng 29.8, thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu lực lượng công an tích cực hướng dẫn, hỗ trợ tối đa người dân theo dõi, hưởng ứng lễ kỷ niệm.

Khu vực ưu tiên sát lòng đường giúp cựu chiến binh và người cao tuổi có thể dễ dàng theo dõi diễu binh, diễu hành mà không phải chen lấn ẢNH:

Trước ngày tổng duyệt, Công an Hà Nội đã bố trí các khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh và người cao tuổi dọc các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi ngang qua.



Hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được bố trí các tuyến đường Hùng Vương, Trần Phú, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng…

Công an Hà Nội cho hay, việc bố trí khu vực ưu tiên cho cựu chiến binh và người cao tuổi nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc.

Khu vực ưu tiên được đặt tại các vị trí lý tưởng, sát đường, cho phép các cựu chiến binh và người cao tuổi có thể theo dõi trọn vẹn và trang nghiêm buổi tổng duyệt vào sáng mai.

Theo Công an Hà Nội, việc bố trí khu vực ưu tiên cũng là một phần trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân tại các sự kiện lớn của quốc gia, góp phần tạo nên một không khí trang trọng, ấm áp, kết nối giữa các thế hệ tại sự kiện mang ý nghĩa lịch sử.