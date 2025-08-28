Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Liên tục tăng mạnh, giá cà phê quay lại mốc lịch sử

Chí Nhân
Chí Nhân
28/08/2025 08:24 GMT+7

Giá cà phê robusta trên sàn London (Anh) sáng nay quay lại mốc lịch sử trên 5.000 USD/tấn sau 6 phiên tăng mạnh liên tiếp. Tuy nhiên, tại thị trường nội địa, giao dịch trầm lắng do nguồn cung khan hiếm.

Đóng cửa phiên giao dịch rạng sáng nay (28.8), giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 9 trên sàn London tăng thêm 171 USD, lên 5.057 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 11 tăng mạnh hơn với 188 USD, lên 4.878 USD/tấn.

Liên tục tăng mạnh, giá cà phê quay lại mốc lịch sử - Ảnh 1.

Giá cà phê tăng mạnh liên tục, quay lại mốc lịch sử 5.000 USD/tấn

ẢNH: CHÍ NHÂN

Đáng chú ý, đây là phiên tăng giá thứ 6 liên tiếp trên sàn London, với tổng mức tăng của kỳ hạn giao tháng 11 là 811 USD/tấn, tương đương tăng trên 20%.

Trong khi đó, giá arabica kỳ hạn giao tháng 12 trên sàn New York (Mỹ) tăng 290 USD, lên 8.490 USD/tấn.

Mức 5.000 USD với robusta là một trong những cột mốc quan trọng trong lịch sử giá cà phê, đặc biệt khi khu vực Tây nguyên chuẩn bị bắt đầu vào đợt thu hoạch niên vụ mới. Theo một số doanh nghiệp, dù giá thế giới tăng mạnh nhưng thị trường nội địa tăng chậm do tháng trước giá tăng nhanh hơn thế giới và nguồn cung cạn kiệt. Giá cà phê phổ biến đang ở mức 123.000 đồng/kg, nhưng một số đơn vị thiếu hàng để trả hợp đồng sẽ phải tăng giá để gom hàng.

Các doanh nghiệp xuất khẩu nhận định, giá cà phê tăng mạnh do 2 yếu tố quan trọng là thuế quan của Mỹ lên cà phê arabica của Brazil. Ngoài ra, châu Âu sẽ áp dụng quy định chống phá rừng EUDR và cuối năm nay. Hai vấn đề này tác động mạnh đến dòng chảy cà phê thế giới, cộng thêm các diễn biến về tình hình tài chính, lãi suất của Mỹ cũng như mùa vụ cà phê ở Brazil và Việt Nam cũng ủng hộ xu hướng tăng của sản phẩm này.

Báo cáo của Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết, lượng cà phê xuất khẩu 15 ngày đầu tháng 8 sụt giảm mạnh so với 15 ngày trước đó và cùng kỳ năm ngoái khi đạt 41.745 tấn với kim ngạch gần 225 triệu USD.

