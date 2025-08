Giá cà phê Việt Nam vượt mốc 100.000 đồng/kg

Tuần trước, giá cà phê thế giới liên tục nhảy múa khiến thị trường nội địa liên tục biến động, có thời điểm chạm mốc 100.000 đồng/kg rồi quay đầu giảm còn 99.500 đồng/kg vào cuối tuần. Đầu tuần này, thị trường nội địa lại tăng nhẹ ở nhiều nơi, trở lại mức phổ biến 100.000 đồng/kg.



Giá cà phê Việt Nam vượt 100.000 đồng/kg do nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Ông Nguyễn Đắc Đạt, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Nga Thanh (Lâm Đồng) cho biết: Sáng nay, dù sàn thế giới chưa hoạt động nhưng giá cà phê tại địa phương tăng nhẹ lên mức 101.000 đồng/kg do lực bán thấp hơn rất nhiều so với sức mua. Đáng chú ý, nhu cầu thu mua phục vụ tiêu thụ nội địa tăng cao trong khi thu mua xuất khẩu thấp. Các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn "án binh bất động" do Hiệp hội Cà phê ca cao (VICOFA) đang kiến nghị không áp dụng thuế VAT 5%. Doanh nghiệp đang chờ đợi hướng dẫn mới từ Chính phủ.

Nhiều hiệp hội ngành hàng như gạo, cà phê, hồ tiêu, thủy sản… cùng có văn bản kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành không áp dụng thu thuế VAT 5% với những mặt hàng này vì chủ yếu là sản phẩm thô, phục vụ xuất khẩu. Việc tạm thu rồi thực hiện hoàn thuế sẽ tạo ra nhiều bất cập và lãng phí nguồn lực xã hội.

Trong tuần qua, giá cà phê thế giới cũng liên tục biến động vì các chính sách thuế đối ứng của chính phủ Mỹ. Việc Mỹ áp dụng mức thuế 50% với Brazil được dự báo sẽ thay đổi "dòng chảy" cà phê thế giới. Tuy nhiên, sau đó các quan chức chính phủ Mỹ cho biết, cà phê có thể sẽ được áp dụng hình thức miễn trừ vì đây là một trong số các mặt hàng mà Mỹ không sản xuất được.

Mở đầu tuần này, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 trên sàn London (Anh) sẽ bắt đầu từ mức 3.330 USD/tấn, còn cà phê arabica trên sàn New York (Mỹ) là 6.270 USD/tấn. Dự báo thị trường sẽ tiếp tục biến động mạnh trong tuần mới.