Bị áp thuế 50%, cà phê Brazil chuyển hướng sang Trung Quốc, Việt Nam lo chậm chân

Chí Nhân
Chí Nhân
18/08/2025 09:15 GMT+7

Có đến 183 doanh nghiệp cà phê Brazil được Trung Quốc cấp phép xuất khẩu vào nước này khiến các doanh nghiệp Việt Nam lo bị chậm chân ở thị trường tỉ dân.

Brazil - nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới và nguồn cung chính cho thị trường Mỹ cũng là nước bị áp thuế đối ứng đến 50%. Với mức thuế này, các chuyên gia dự báo "sẽ làm đảo lộn dòng chảy cà phê thế giới". Trong bối cảnh đó, Brazil vừa mở toang cửa ở thị trường 1,4 tỉ dân Trung Quốc.

Bị áp thuế 50%, cà phê Brazil chuyển hướng sang Trung Quốc, Việt Nam lo chậm chân - Ảnh 1.

Giá cà phê tăng mạnh trở lại trong tuần qua do diễn biến bất thường của thị trường và thời tiết

ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) xác nhận, ngày 3.8, Trung Quốc chính thức cấp phép cho 183 doanh nghiệp cà phê Brazil xuất khẩu sang thị trường này. Đây là thông tin tích cực của ngành cà phê Brazil trong bối cảnh hiện nay. Trung Quốc là thị trường rất tiềm năng ở châu Á. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tiếp cận đưa các thương hiệu cà phê Việt Nam vào Trung Quốc như Trung Nguyên, L'amant, K+, Intimex, Phúc Sinh, King Coffee. Tuy nhiên, thị phần vẫn còn thấp, lượng cà phê nhân xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cũng chưa cao. Đơn cử 7 tháng năm 2025 chỉ đạt 1,5% tổng số lượng cà phê xuất khẩu.

Do vậy, ông Nam Hải kiến nghị Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê tiếp cận thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Tuần qua, giá cà phê trong nước và thế giới tăng mạnh. Tại các tỉnh Tây nguyên, giá cà phê tăng gần 15.000 đồng, đạt mức 117.500 đồng/kg. Trong khi đó, trên các sàn London (Anh) và New York (Mỹ), mức tăng phổ biến từ 10 - 18% và đạt mức cao nhất 2 tháng qua. 

Giá cà phê tăng mạnh được cho là do lượng tồn kho ở các thị trường tiêu thụ giảm trong khi niên vụ 2024 - 2025 sắp kết thúc và chuẩn bị bước vào niên vụ mới. Thêm vào đó, tại Brazil xuất hiện một đợt sương giá nhẹ dù không gây ảnh hưởng lớn nhưng khiến nhiều người quan tâm đến cây cà phê lo lắng về những đợt sương giá tiếp theo trong mùa đông này. 

Tại Việt Nam, theo nhiều chuyên gia, năm 2024, vụ thu hoạch muộn hơn bình thường khoảng 1 tháng do thời tiết bất thường, kéo theo vụ thu hoạch rộ của năm nay cũng sẽ tiếp tục trễ hơn so với các năm trước.

Giá cà phê khu vực Tây nguyên sáng nay giao dịch quanh mức 117.500 đồng/kg, tăng gần 15.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Giá cà phê tăng cao trước vụ thu hoạch mới khiến nhiều nông dân phấn khởi.

