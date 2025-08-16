Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá cà phê tăng vùn vụt trước vụ thu hoạch, nông dân phấn khởi

Chí Nhân
Chí Nhân
16/08/2025 12:22 GMT+7

Giá cà phê khu vực Tây nguyên sáng nay giao dịch quanh mức 117.500 đồng/kg, tăng gần 15.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Giá cà phê tăng cao trước vụ thu hoạch mới khiến nhiều nông dân phấn khởi.

Trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày giá cà phê tại khu vực Tây nguyên tăng 2.000 đồng/kg. Giá cà phê nội địa tăng vùn vụt theo đà tăng nhanh của thị trường thế giới. Nhiều nông dân trồng cà phê ở Việt Nam phấn khởi chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới bắt đầu từ tháng 10.

Giá cà phê tăng vùn vụt trước vụ thu hoạch, nông dân phấn khởi - Ảnh 1.

Giá cà phê tăng vùn vụt khi Việt Nam chuẩn bị bước vào niên vụ mới

ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Trong tuần qua, giá cà phê robusta trên sàn London (Anh) có tới 4 phiên tăng mạnh đều hơn 3 chữ số chỉ 1 phiên giảm. Lũy kế cả tuần, giá cà phê kỳ hạn tháng 9 tăng tới 640 USD, tương đương tốc độ tăng trưởng trên 15%, đóng cửa tuần này ở mức 4.201 USD/tấn; còn kỳ hạn giao tháng 11 cũng tăng 506 USD/tấn, tương đương tăng lên 4.067 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê arabica trên sàn New York (Mỹ) còn tăng mạnh hơn, kỳ hạn tháng 9 đạt mức 7.570 USD/tấn, tăng thêm gần 750 USD so với cuối tuần trước, đạt tốc độ tăng trưởng trên 10%.

Tại khu vực Tây nguyên, tính đến ngày 15.8, giá cà phê đứng ở mức 115.000 đồng/kg, tăng 11.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), việc Mỹ áp thuế đối ứng lên các quốc gia sẽ là một thách thức lớn với ngành cà phê toàn cầu đặc biệt là 2 nguồn cung lớn là Brazil và Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh thách thức cũng là cơ hội khi Việt Nam khi chịu thuế 20% còn nguồn cung lớn nhất là Brazil chịu thuế tới 50%; do đó các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê tranh thủ để đẩy mạnh xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Niên vụ cà phê hiện tại sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 và niên vụ 2025 - 2026 sẽ bắt đầu từ tháng 10. Với xu hướng giá tăng như hiện tại là tín hiệu tích cực với đông đảo bà con nông dân trồng cà phê Việt Nam. Tính đến hết tháng 7, sản lượng cà phê đã xuất khẩu từ đầu niên vụ đạt 1,35 triệu tấn với kim ngạch khoảng 7,5 tỉ USD, dù giảm 1,1% về lượng nhưng giá trị tăng gần 57% so với niên vụ trước.

Trong 7 tháng qua, Mỹ mới nhập có 39.000 tấn cà phê nhân của Việt Nam, kim ngạch 210 triệu USD chiếm 3,8% tổng lượng cà phê Việt Nam xuất khẩu.

Giá cà phê Việt Nam vượt mốc 100.000 đồng/kg

Giá cà phê Việt Nam vượt mốc 100.000 đồng/kg

Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên quay đầu tăng, có nơi lên 101.000 đồng/kg. Đáng chú ý, nhu cầu thu mua xuất khẩu thấp do các doanh nghiệp trông đợi vào việc điều chỉnh áp dụng thuế VAT.

Giá cà phê Việt Nam ngược chiều thế giới

Xem thêm bình luận