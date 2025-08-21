Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá cà phê tăng dựng đứng, vì sao?

Chí Nhân
Chí Nhân
21/08/2025 11:20 GMT+7

Chỉ trong 2 ngày, giá cà phê robusta trên thị trường thế giới tăng thêm gần 500 USD, tương đương 11,5%, trong khi giá cà phê nội địa quay lại mức 120.000 đồng/kg. Điều gì đang xảy ra khiến thị trường cà phê tăng dựng đứng?

Rạng sáng nay, giá cà phê robusta trên sàn London (Anh) đóng cửa ở mức 4.646 USD/tấn, tăng thêm tới 236 USD. Nếu tính chung 2 ngày liên tiếp vừa qua, mức tăng tới 491 USD, tương đương 11,5%. Tương tự, giá cà phê arabica giao tháng 12.2025 tăng 100 USD/tấn, lên 7.790 USD/tấn. Trong ngày trước đó, mặt hàng này cũng tăng tới 290 USD/tấn.

Giá cà phê tăng dựng đứng, vì sao?- Ảnh 1.

Giá cà phê tăng dựng đứng trong mấy ngày qua

ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Tại các tỉnh Tây nguyên, vào chiều qua, giá cà phê phổ biến giao dịch quanh mức 121.500 đồng/kg. Theo tỷ giá quy đổi, giá cà phê hôm nay sẽ tăng thêm khoảng 6.100 đồng/kg. Tuy nhiên, những ngày gần đây, dù giá thế giới tăng mạnh nhưng thị trường nội địa lại tăng chậm hơn. Theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, do trước đó, giá cà phê nội địa cao hơn thế giới nên hiện tại thị trường nội địa "co lại" để cân bằng.

Đợt sốt giá hiện nay khiến nhiều người lâu năm trong ngành cũng bất ngờ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA) lý giải: Có nhiều luồng thông tin khác nhau tác động đến giá cà phê như thời tiết bất lợi vì sương giá ở Brazil. Thêm vào đó là câu chuyện thuế đối ứng mà Mỹ áp dụng lên hàng hóa Brazil đến 50% và cả vấn đề sắp đến thời hạn Liên minh châu Âu (EU) áp dụng truy xuất nguồn gốc cà phê liên quan tới quy định chống phá rừng (EUDR). Trong khi đó, vụ thu hoạch cà phê ở Brazil đã kết thúc còn Việt Nam vẫn chưa bắt đầu. Những yếu tố này xảy ra vào thời điểm nguồn cung vẫn thấp hơn cầu gây tác động lớn về tâm lý thị trường dẫn đến biến động lớn về giá.

Là doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Intimex, chia sẻ: Không ai biết chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo kinh nghiệm và suy luận thì giá cà phê trên sàn London tăng mạnh do nguồn cung thiếu hụt, các nhà nhập khẩu không mua được hàng bên ngoài nên phải lên sàn tìm kiếm nguồn cung và đẩy giá tăng mạnh. Thêm vào đó, thị trường EU đang từng bước chọn lọc nguồn hàng có chứng nhận EUDR khi thời gian áp dụng đã cận kề, từ ngày 1.1.2026.

Ngoài ra, có nhiều yếu tố tác động tâm lý thị trường như thuế đối ứng của Mỹ, khiến các doanh nghiệp có hợp đồng nhưng thiếu nguồn cung phải tranh thủ gom hàng, gom bên ngoài không được nên phải lên sàn. Giá trên sàn tăng kéo giá ngoài thị trường tăng theo. "Nhưng cốt lõi vấn đề vẫn là nguồn cung cà phê tiếp tục thấp hơn cầu, đặc biệt là hàng đạt các tiêu chuẩn thị trường như EUDR. Hiện nay, nguồn cung của Việt Nam cũng còn rất ít và phải đợi đến tháng 11 mới vào đợt thu hoạch mới", ông Nam giải thích.

