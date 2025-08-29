Video hầu tòa của Cardi B làm 'dậy sóng' mạng xã hội

Cardi B hầu tòa hôm 27.8 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AP

Theo AP, Cardi B xuất hiện tại tòa án ở Los Angeles (Mỹ) hôm 27.8 (giờ địa phương) và trả lời những câu hỏi liên quan đến cáo buộc khạc nhổ, cào mặt một nhân viên bảo vệ tên Emani Ellis cách đây 7 năm tại một phòng khám sản khoa.

Tại tòa, Cardi B khẳng định: "Cô ấy không thể bị tôi cào xước mặt vì tôi chưa từng chạm vào cô ấy". Rapper cũng khẳng định bộ móng tay nối dài và đính đá của cô ở thời điểm đó không đủ khả năng gây ra vết thương trên mặt Emani Ellis như cáo buộc. Khi Ron Rosen Janfaza - luật sư của nguyên đơn Emani Ellis, hỏi ngôi sao 33 tuổi rằng liệu lúc đó cô có tức giận không, nữ rapper thẳng thừng: "Đúng, tôi đã tức giận! Vì tôi đang mang thai và cô ta định đánh tôi mà".

Bà mẹ nổi tiếng này cũng thừa nhận cuộc cãi vã đã trở nên rất gay gắt, cô lặp lại nhiều từ chửi thề tại tòa đồng thời kể lại rằng họ đã áp sát ngực vào nhau nhưng khẳng định chưa thật sự đánh nhau. "Cô ta chưa chạm vào tôi. Cô ta định chạm vào tôi nhưng chưa kịp làm vậy", nghệ sĩ 9X nói thêm.

Tại tòa, chủ nhân hit Bodak Yellow đưa ra nhiều câu trả lời khiến dân tình bàn tán ẢNH: MEGA

Cardi B cho biết vào tháng 2.2018, cô đến Los Angeles (Mỹ) để tham gia các hoạt động quảng bá. Lúc ấy, cô đang mang thai đứa con đầu lòng được 4 tháng. Nữ rapper có chia sẻ thông tin đang mang thai với một số bạn bè thân thiết nhưng chưa tiết lộ với cha mẹ hay công chúng. Khi đi khám thai, phòng khám phụ sản đã thông báo đóng cửa với các bệnh nhân khác vào hôm đó để Cardi B đảm bảo sự riêng tư.

Giọng ca I Like It kể rằng Emani Ellis - bảo vệ của tòa nhà, đã đi theo cô đến phòng khám ở tầng năm. Nữ ca sĩ nghe Ellis nhắc tên mình qua điện thoại và dường như đang quay phim cô. Lúc này, Cardi B lo sợ Ellis sẽ tiết lộ chuyện mình đang có bầu. "Tôi hỏi cô ấy: 'Sao cô lại quay hình tôi?' rồi cô ấy nói: 'Ồ, xin lỗi nhé'. Cô ấy gần như đã xin lỗi tôi", ngôi sao 33 tuổi nhớ lại. Thế nhưng sau đó, hai bên trở nên căng thẳng.

Tại tòa, Cardi B trả lời lý do giấu chuyện mang thai: thời điểm đó chỉ mới 7 tháng sau khi ra mắt single đình đám đầu tiên - Bodak Yellow và cô vẫn đang ở "năm đầu tiên" của sự nghiệp ngôi sao. Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết cô rất coi trọng quyền riêng tư về các vấn đề y tế, đặc biệt với chuyện thiêng liêng như mang thai.

Vì sao video hầu tòa của Cardi B gây 'sốt'?

Cardi B nhiều lần vướng rắc rối pháp lý. Trước vụ với Emani Ellis, cô cũng từng bị kiện với cáo buộc hành hung nhân viên pha chế, ném micro vào fan... ẢNH: AP

Trước đó, Emani Ellis đã nói rằng vụ việc khiến cô ê chề, ám ảnh tâm lý và vết sẹo trên mặt buộc phải can thiệp thẩm mỹ. Ellis cũng cho biết mình bị mất việc về sự việc này. Người phụ nữ đang đòi bồi thường chi phí y tế, tổn thương tinh thần và thể chất, số tiền lương bị mất cùng khoản tiền phạt bồi thường. Dù đơn kiện không nêu tổng số tiền, nhưng Cardi B khai trước tòa: "Cô ta đang kiện tôi đòi 24 triệu USD" (hơn 632 tỉ đồng).

Tierra Malcolm, nhân viên lễ tân tại phòng khám bác sĩ đã đứng ra giải quyết cuộc tranh cãi giữa hai phụ nữ kể trên. Người này đã đưa ra lời khai vào hôm 27.8, phần lớn ủng hộ lời kể của Cardi B. Phiên tòa dự kiến tiếp tục vào tuần tới.

Video Cardi B trả lời loạt câu hỏi của luật sư tại phiên tòa vừa qua nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ khắp các nền tảng mạng xã hội và khiến dân tình "dậy sóng". Mỗi lần clip được đăng tải qua những tài khoản mạng xã hội khác nhau lại thu về hàng chục triệu lượt xem, chủ yếu do thái độ bình thản, có phần cợt nhả của Cardi cùng cách trả lời thẳng thắn thậm chí đầy những từ chửi thề và biểu cảm trên khuôn mặt nữ rapper. Nhiều khán giả nhận xét phần trả lời của Cardi B tại tòa không khác gì tiểu phẩm hài.