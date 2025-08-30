Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Indonesia: Người biểu tình đốt một loạt tòa nhà nghị viện ở 3 tỉnh

Thụy Miên
Thụy Miên
30/08/2025 20:30 GMT+7

Hôm nay (30.8), những người biểu tình ở Indonesia đã phóng hỏa đốt các tòa nhà nghị viện của 3 tỉnh, một ngày sau khi 3 người thiệt mạng trong một vụ biểu tình ở Makassar, thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi.

Biểu tình ở Indonesia: Người biểu tình đốt tòa nhà nghị viện ở 3 tỉnh - Ảnh 1.

Văn phòng Hội đồng tỉnh Tây Nusa Tenggara ở thành phố Mataram bị người biểu tình phóng hỏa hôm 30.8

ảnh: afp

Các tòa nhà nghị viện ở tỉnh Tây Nusa Tenggara, thành phố Pekalongan thuộc tỉnh Trung Java và thành phố Cirebon thuộc tỉnh Tây Java đã bị những người biểu tình đốt cháy, theo truyền thông Indonesia.

Detik.com đưa tin đám đông trong cơn giận dữ đã ập vào tòa nhà nghị viện ở Cirebon, lấy đi các thiết bị văn phòng trước khi phóng hỏa. Cùng ngày, lực lượng cảnh sát bắn đạn hơi cay nhằm giải tán những người biểu tình ở Pekalongan và Tây Nusa Tenggara.

Các cuộc biểu tình bắt đầu xảy ra ở thủ đô Jakarta hồi đầu tuần về vấn đề lương của các nghị sĩ, tiếp đó leo thang vào hôm 29.8 sau khi một xe cảnh sát tông tử vong một tài xế chạy xe máy công nghệ.

Hôm 30.8, Giám đốc cảnh sát quốc gia Listyo Sigit Prabowo cho biết Tổng thống Prabowo Subianto chỉ đạo giới hữu trách xử lý kiên quyết đối với những người biểu tình vi phạm luật lệ.

Các vụ đốt tòa nhà nghị viện ở 3 tỉnh xảy ra sau vụ biểu tình chết chóc ở thành phố Makassar, thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi, khiến ít nhất 3 người chết và 5 người khác bị thương.

Trang tin địa phương metrotvnews.com ghi nhận thêm một trường hợp tử vong ở vụ cháy tòa nhà nghị viện của thành phố Makassar, dù thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Trong thông báo hôm 30.8, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) không cung cấp thông tin chi tiết về các nạn nhân tử vong trong vụ cháy một ngày trước đó. Tuy nhiên, theo thông tin của hãng thông tấn quốc gia Antara, những nạn nhân này bị mắc kẹt bên trong tòa nhà đang cháy.

Cũng theo Antara, có 2 người bị thương sau khi nhảy khỏi tòa nhà đang chìm trong lửa đỏ.

Biểu tình cũng diễn ra trước trụ sở cảnh sát trên đảo Bali, và phía cảnh sát đã phóng hơi cay vào những người biểu tình.

Hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô Jakarta thông báo các đoàn tàu trong ngày 30.8 không ngừng lại một ga gần địa điểm biểu tình ngày hôm trước, trong khi dịch vụ xe buýt nội đô bị gián đoạn.

