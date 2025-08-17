Động đất mạnh rung chuyển một khu vực ở Indonesia

Trận động đất nói trên, ở độ sâu 10 km, đã làm rung chuyển huyện Poso Regency thuộc tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia và có thể cảm nhận được ở các khu vực lân cận, theo Reuters.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) thông báo có 29 người bị thương, trong đó có 2 người chưa qua cơn nguy kịch. BNPBP cho biết thêm hiện chưa có báo cáo về tử vong.

Đội cứu hộ giúp người dân tìm kiếm đồ vật có giá trị từ đống đổ nát của những ngôi nhà bị hư hại do trận động đất mạnh 6,3 độ Richter trong tỉnh Bengkulu của Indonesia vào ngày 23.5 Ảnh: AFP

Hôm 12.8, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra tại khu vực Tây Papua của Indonesia, theo Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ). Trận động đất đó nằm ở độ sâu 17 km. Không có thông tin về thương vong liên quan trận động đất hôm 12.8.

Trong tháng trước, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi miền đông Indonesia, với tâm chấn nằm ở độ sâu 66 km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Indonesia nằm trên cái gọi là "Vành đai lửa Thái Bình Dương", một khu vực hoạt động địa chấn mạnh, nơi các mảng kiến tạo khác nhau trên vỏ trái đất gặp nhau và tạo ra một số lượng lớn các trận động đất, theo AFP.

Một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter làm rung chuyển Sulawesi vào tháng 1.2021 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng ngàn người mất nhà cửa.

Vào năm 2018, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter và sau đó là sóng thần ở Palu trên đảo Sulawesi đã khiến hơn 2.200 người thiệt mạng.

Trước đó, một trận động đất mạnh 9,1 độ Richter đã tấn công tỉnh Aceh vào năm 2004, gây ra sóng thần và giết chết hơn 170.000 người ở Indonesia, theo AFP.