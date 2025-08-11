Động đất mạnh gây chết người, làm sập 16 tòa nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trận động đất nói trên xảy ra vào lúc 19 giờ 53 (giờ địa phương), với khoảng 20 dư chấn có cường độ từ 3,5 đến 4,6 độ Richter, theo AFP dẫn thông báo từ AFAD.

AFAD cho hay trận động đất xảy ra ở độ sâu 11 km, trong khi Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) ghi nhận cường độ của trận động đất này là 6,19 độ Richter và ở độ sâu 10 km, theo Reuters.

Đội cứu hộ làm việc tại một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở thành phố Sindirgi thuộc miền tây Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10.8 Ảnh: AFP

Trận động đất mạnh đến mức được cảm nhận ở một số thành phố phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Istanbul và điểm du lịch nổi tiếng Izmir, theo AFP.

Giới chức cho hay trận động đất đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. "Một cụ ông 81 tuổi đã tử vong ngay sau khi được cứu khỏi đống đổ nát", Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya phát biểu với các nhà báo tại Sindirgi. Ông cho biết thêm có 29 người bị thương nhưng không nghiêm trọng.

Trận động đất đã làm sập 16 tòa nhà ở Sindirgi và khu vực lân cận, trong đó có 1 tòa nhà 3 tầng ở trung tâm thành phố, theo AFP. AFAD cho hay khoảng 319 nhân viên cứu hộ đã được triển khai đến khu vực bị ảnh hưởng.

Một số người đã được cứu sống khỏi đống đổ nát của tòa nhà 3 tầng, nơi có 6 người đang sinh sống. Nạn nhân tử vong đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát trước khi được đưa ra ngoài.

Trước đó, Thị trưởng Sindirgi Serkan Sak nói với kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ rằng 4 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và nỗ lực giải cứu 2 người khác vẫn đang được tiến hành.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm giữa một số đường đứt gãy địa chất từng gây ra nhiều thảm họa cho đất nước này. Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vào tháng 2.2023 ở phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 53.000 người thiệt mạng và tàn phá Antakya, nơi có thành phố cổ Antioch.

Trong tháng trước, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter cũng xảy ra ở khu vực này, khiến 1 người thiệt mạng và 69 người bị thương, theo AFP.